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أبرزها نتفلكس.. مشاركة كلمات مرور خدمات البث أصبحت "جريمة"

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرزها نتفلكس.. مشاركة كلمات مرور خدمات البث أصبحت "جريمة"



وكالات / سما /

حذرت وكالة حكومية في بريطانيا من أن مشاركة كلمات المرور لخدمات البث عبر الإنترنت مع الأصدقاء والعائلة مخالف للقانون.

وقال مكتب الملكية الفكرية إن مشاهدة العروض على "نتفلكس" و"ديزني بلس" و"أمازون برايم" دون دفع الاشتراك ذي الصلة يخالف قانون حقوق النشر.

لكنها قالت إن الأمر متروك للشركات نفسها لاتخاذ إجراءات من خلال المحاكم إذا لزم الأمر، ولا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن أيا منها سيحاول القيام بذلك.

وأظهر بحث أجري هذا العام أن عددا كبيرا من مشتركي نتفلكس مثلا يشاركون تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في حين أن "هناك مجموعة من الأحكام في القانون الجنائي والمدني التي قد تكون قابلة للتطبيق في حالة مشاركة كلمة المرور".

بدورها، قالت دائرة الادعاء الملكية إن اتهام شخص ما بمشاركة عمليات تسجيل الدخول سيتم النظر فيه على أساس كل حالة على حدة".

من جانبها، قالت "نتفلكس" إنها تريد التسهيل على الأشخاص الذين يقترضون حسابات الآخرين لإنشاء حساباتهم الخاصة.

#جريمة #نتفلكس #كلمات مرور #البث

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