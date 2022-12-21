  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طوباس: تشييع جثمان الشهيد أحمد دراغمة

الخميس 22 ديسمبر 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس: تشييع جثمان الشهيد أحمد دراغمة



 شيّعت جماهير غفيرة اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب احمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، باتجاه دوار المدينة لحمله على الاكتاف ثم اداء عليه صلاة الجنازة في مسجد الشهيد، ثم الى منزل ذويه لالقاء نظرة الوداع عليه ومواراته الثرى في مقبرة المدينة.

وكانت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات واطلاق كثيف لقنابل الغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن استشهاد الشاب دراغمة واصابة 6 آخرين بالرصاص الحي بينهم 3 بجراح خطيرة، و3 بشظايا الرصاص، و28 بالغاز المسيل للدموع.

الأكثر قراءة اليوم

تعميم هام جداً من وزارة الصحة للمواطنين في بيت ساحور

بعد الكشف عن "الوثيقة السرية".. الأزمة "الإسرائيلية الأوروبية" تتصاعد

العمل الحكومي بغزة تعلن مواعيد العطل الرسمية وتتخذ عدة قرارات مهمة

ليست والدته.. فمن هي السيدة التي عانقت ليونيل ميسي بطل مونديال قطر؟

الاردن: فتاة تقتل 3 من أسرتها وتصيب أثنين بـ”بومبكشن” في إربد

فيديو: نتنياهو يخطر هرتسوغ بتمكنه من تشكيل حكومته السادسة

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن إنشاء "وقفية المصطفى"؟

الأخبار الرئيسية

20221222112214

بوتين يهنئ نتنياهو والاخير يؤكد : إسرائيل عازمة على استهداف إيران وسورية

الامن الاسرائيلي: لا خطر يهدد استقرار الاردن نتيجة الاحداث الاخيرة ..

أمريكا ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين مشتبه بارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين

20221222075051

تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها في فلسطين إلى سفارة

photo_2022-12-21_22-35-48

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس (فيدوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم