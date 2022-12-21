أحمد دراغمة كان يحلم باحتراف كرة القدم عالميا ...

رام الله/ سما/

استشهد لاعب كرة القدم أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عاما)، فجر اليوم الخميس، وأصيب 37 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين "مقام يوسف".

والشهيد دراغمة من مدينة طوباس، وهو لاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم. وكانت مصادر طبية قد ذكرت أن لاعب كرة القدم ضراغمة أصيب بالرصاص الحي في الظهر والرجل في شارع عمان وحالته خطيرة جدا، وأعلن عن استشهاده لاحقا.

أحمد دراغمة أبو سياج هكذا يعرفونه في مسقط رأسه طوباس، لاعب خط وسط نادي ثقافي طولكرم وأحد هدافي الدوري الفلسطيني، بواقع 6 أهداف، قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مقام يوسف شرقي نابلس.

وقال صديق الشهيد، أحمد الرجوب إنه "خبر حزين وحزين جدا على كل الرياضة الفلسطينية، نجم من نجوم كرة القدم الفلسطينية تسرق أحلامه وطموحه بسبب احتلال فاشي عنصري".

وأضاف في تغريدة له على "فيسبوك أنه "كنت أحكيلك يا أحمد أنت ضيفي في الإياب، رحلت وتركتنا يا صديقي، رابع هدافي دوري المحترفين الفلسطيني رحل، ولن يكمل مرحلة الإياب لأنه اعتزل الحياة برصاصة حاقدة".

وأدان المدير الفني لفريق ثقافي طولكرم، صباح صباح، جريمة الاحتلال بقتل اللاعب أحمد ضراغمة، هداف الفريق في الدوري والذي سجل حتى الآن 6 أهداف.

وقال صباح في تصريح مقتصب للإعلام إن "العالم يكرم لاعبي كرة القدم ويحتفي بهم في المناسبات الدولية، وفي فلسطين تقتلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي".

اشتية يدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة، ومعاقبة الجناة.

وأدان اشتية جريمة الاحتلال في نابلس، والتي اسفرت عن استشهاد الشاب دراغمة، وهو من مدينة طوباس، ولاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، بعد إصابته برصاصتين في الظهر والقدم، خلال اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها، لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتقدم اشتية من والدي الشهيد وعائلته، ومن نادي ثقافي طولكرم؛ بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة؛ سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

أما مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، فقد أدان جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق لاعب ونجم نادي ثقافي طولكرم أحمد عاطف دراغمة، وقال هنية في بيان له إن "هذه الجريمة النكراء إعدام متعمد واستهداف بالقتل لهداف نادي الثقافي الكرمي أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم بالمحافظات الشمالية".

ودعا هنية الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " والمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم اللازمة لوقف عدوان الاحتلال المستمر تجاه الرياضيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن استمرار عدوان الاحتلال على الرياضة الفلسطينية هو فضيحة لكل من يدعي الإنسانية دون أن يحرك ساكنا.

إلى ذلك، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس، الإضراب الشامل، اليوم الخميس، حدادا على استشهاد الاعب كرة القدم أحمد عاطف دراغمة.

وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس، محمود صوافطة، إن الاحتلال بات لا يميز بين كبير ولا صغير، وآلة الحرب الإسرائيلية صارت تستهدف كل ما هو فلسطيني.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وعدة مناطق في نابلس تصديا لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وباستشهاد الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيدا، بينهم 53 في قطاع غزة.