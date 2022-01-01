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فيديو: كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر

السبت 17 ديسمبر 2022 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر



الدوحة/سما/

حصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية في مونديال قطر، بفوزه على المغرب بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأحرز المدافع جوسكو جفارديول، هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة السابعة، وأدرك المدافع المغربي أشرف داري التعادل في الدقيقة التاسعة.

 
 
 

وأحرز ميسلاف أورسيتش، الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 42، بتسديدة رائعة.

 
 
 

واحتلت بذلك كرواتيا المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية بينما اكتفى المنتخب المغربي بالمركز الرابع وهو أفضل مركز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.

وتلعب فرنسا، حاملة اللقب مع الأرجنتين غد الأحد لتحديد بطل مونديال قطر.

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