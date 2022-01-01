احتفال بالخليل لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة

الخليل/سما/

نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل، بالشراكة مع مجلس شؤون الإعاقة للتأهيل، اليوم الأحد، حفلا مركزيا في مدينة لخليل، لمناسبة يوم المعاق العالمي.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الحكومة تسعى لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، ودمجهم في المجتمع ومؤسساته ضمن خطة الحكومة التي تكفل حقوقهم.

وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية انفقت 600 مليون شيقل خلال العام الجاري لخدمة هذه الفئة، ودمجها في المجتمع، وقدمت العديد من المشاريع لهم من بينها تقديم 206 أداة مساندة من أطراف صناعية، وكراسي للحركة، وأجهزة الكترونية، وقدمت 965 إعفاء جمركيا لمساندتهم، و765 ايواء لهم في مراكز متعددة موزعة على محافظات الضفة الغربية.

بدوره، طالب رئيس الاتحاد العام لذوي الإعاقة رمزي العملة، بضرورة الإسراع في تطوير القوانين وتطبيقها لخدمة هذه الشريحة التي وصلت الى 255 ألف إعاقة منها 92 ألف إعاقة شديدة، توزعت بنسبة 48% بالضفة الغربية و52% في قطاع غزه.

من جهته، دعا مدير عام مديرية الشؤون الاجتماعية بدران بدير، إلى دعم هذه الفئة، لتكون أكثر إنتاجية ومشاركة في بناء المجتمع.