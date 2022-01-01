وكالات / سما /

تعلُّم الزوجة كيفية التعامل مع الزوج، من الأمور الهامة لإنجاح العلاقة الزوجية؛ لأن عدم المعرفة، والتصرف الخاطئ، يؤديان إلى تفاقم المشاكل، ولا يمكن التعامل مع جميع شخصيات الأزواج بنفس الأسلوب؛ لأن لكل زوجٍ شخصيته الخاصة، ويجب التعامل معه بطريقةٍ مختلفة؛ لذا فإنه يجب عليك أن تدركي جيداً، أن عتاب زوجك لك لا يعني عقاباً لك أو تقليلاً من شأنك، بينما العتاب واللوم من شِيم الأزواج الكرام، الذين يسعَون لتحسين حياتهم الزوجية، وإعطاء إنذار بالمشاكل قبل أن تحدث، كما يعطي العتاب فرصةً لمحو ما يعكّر صَفو كلٍّ مِن الطرفين وترك، مساحة للآخر لتوضيح مشاعره وما يدور في ذهنه، وما يطمح إليه من الطرف الثاني؛ لتجنُّب تكرار الأخطاء نفسها.. لكن، لا بد من الحفاظ على معايير الاحترام في وقت العتاب؛ إذ إنه حجر الأساس في أيّة علاقة زوجية ناجحة صحية؛ فلا بد أن يكون العتاب بينكما بطريقة هادئة، وبأسلوب مناسب لا يجرح الطرف الآخر ولا يهينه؛ حتى لا تتعقد المشكلة وتصل إلى طريق مسدود من العناد.

نصائح للتعامل مع الزوج بذكاء

- لا تتحفزي لزوجك كأنه ألد أعدائك:

تذكري جيداً أن عتاب زوجك يدل على حبه لك، ومحاولته لإبقاء العلاقة من دون مشكلات أو مشاحنات، تعكّر صفوها، وتؤثر في قوة العلاقة بينكِ وبينه.

- راجعي تصرفاتك جيداً:

لتحديد ما هي المشكلة الحقيقية التي تسببت في الخلاف بينكِ وبين زوجك، لا تتفرعي، أو تربطيها بأحداث من الماضي؛ حتى لا تزيدي الأمر تعقيداً.

- لا تتجاهلي أيّة رسالة عتاب أو لوم من زوجك، مهما كانت صغيرة أو بسيطة:

فالرجل المحب الذي يطمح إلى علاقة صحية، ينتظر منك الاهتمام والانتباه إلى ما يحزنه أو يثير غضبه، وسيفهم التجاهل على أنه إهمال له؛ مما سيؤثر في علاقتكما على المدى البعيد.

- صارحي زوجك بوضوح تام عما يدور بذهنك من عتاب أنت أيضاً:

مع الالتزام بمعايير العتاب الصحي؛ فهناك فرق كبير بين اللوم والعتاب، وبين المشاجرة والخناق.

- اختاري الوقت المناسب للتحدث مع زوجك، حول ما يزعجكما ويكدّر حياتكما الزوجية:

فالنقاش وتبادل وجهات النظر، هو المفتاح الأساسي لأيّة علاقة زوجية ناجحة، يكون أساسها الاحترام والتقدير.

- لا تستهزئي من ملاحظات زوجك، أو تتعاملي معها بتعالٍ:

وتذكّري أن العتاب أو اللوم، تذكير من زوجك بحبه لك، ورغبته في استمرار الاحترام بينكما؛ بل أوضحي له أنك ستفكرين في ملاحظاته، أو أنك في كل الأحوال لا تقصدين إثارة غضبه.

- لا تبادلي اللوم بالغضب، في حالة زيادة حدة الخلاف بينكما:

فالذكاء في التعامل مع الخلافات الزوجية، يحتّم عليك الهدوء عند النقاش أو المصارحة أو اللوم؛ فالغضب لا يؤدي إلا للغضب والعناد وتصعيد الخلاف إلى مستويات أعلى وأكثر تعقيداً.

- في حال زادت حدة الخلاف بينكما:

حاولي التوقف بعض دقائق لتهدأي، وإن لم تستطيعي فعل ذلك، أنهي النقاش بقولك: ما رأيك نكمل هذا النقاش لاحقاً! لأن الاستمرار في الخلاف في حالة الغضب، لن يصب في مصلحة العلاقة.

المديح يلعب المديح دوراً مهماً في تقوية مشاعر الحب والمودّة بين الرجل والمرأة؛ لذلك يجب على المرأة أن تعمل على توجيه كلمات المديح والمجاملة اللطيفة لزوجها بشكلٍ دائم، وذلك لكي يشعر الرجل بمدى حب زوجته وتعلُّقها به، وهذا ما يُساعد على استمرار ونجاح العلاقة الزوجية.

- الراحة والترحيب

يتعرَّض الرجل في عمله للكثير من الضغوط والمشاكل، التي تُصيبه بالتعب الشديد من الناحية النفسيَّة والجسدية، وهنا يجب على المرأة أن تعمل على توفير كل أجواء الراحة والسعادة في المنزل، وإبعاده عن أجواء المشاكل، وبشكلٍ خاص المشاكل التي يتسبَّب بها الأطفال.

- النقاش بإيجابيَّة

يجب على المرأة أن تخبر زوجها عن كل الأمور التي حصلت في المنزل ومع الأطفال، كما يجب أن تخبره عن كل الأماكن التي ذهبت إليها، وكل الأشياء التي قامت بشرائها، وذلك لكي يشعر الرجل بأهميته في المنزل، وبدوره الفعال في إدارة زمام الأمور في المنزل، ولكن في نفس الوقت، يجب على المرأة أن تراعي نقطة مهمة جداً، وهي اختيار الوقت المناسب لإخبار الزوج عن هذه الأمور، ومناقشتها بطريقةٍ إيجابيَّة.

- التعامل باحترام

على الزوجة أن تتعامل مع زوجها بكل احترامٍ وتقدير، إن كان داخل المنزل أم خارجه أمام العائلة والأصدقاء، وذلك لكي تَزيد من محبة واحترام وتقدير زوجها لها.