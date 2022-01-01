"ريكسوس بريميوم سيغيت" يستضيف عدد من النجوم الأتراك في شرم الشيخ

شرم الشيخ/سما/

شارك عدد من النجوم الأتراك المعروفين في سلسلة من الفعاليات التي استمرت على مدار أربعة أيام في مصر، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمشهد السياحي والثقافي في مصر والبحر الأحمر، فضلًا عن تاريخ البلاد العريق، وشجعوا الجميع على المشاركة بمثل هذه الفعاليات الجديرة بالتجربة.

ويعود الفضل بتنظيم هذه الفعالية المميزة التي أقيمت في شرم الشيخ، وتحديدًا في شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى إحدى وكالات التواصل التركية الرائدة وهي "جوين بي آر" ومقرها اسطنبول، واستضافتها شركة طيران "بيغاسوس" وفندق ريكسوس بريميوم سيغيت، إلى جانب عددٍ من الممثلين الأتراك المشهورين ومنهم كيمري بايسيل، وغوكان ألكان، وغيزيم كاراكا وسيركاي توتونجو، ومحمد أيكاج، وغولبير أوزديمير، بالإضافة إلى مؤسس الوكالة علي ساجلي.

وقد أمضى النجوم الأتراك أربعة أيام زاخرة بالسعادة والمرح في شرم الشيخ زاروا خلالها البازار التاريخي القديم، مسجد المصطفى، جبل سيناء، خليج نعمة، واستكشفوا رحلات السفاري الصحراوية والخيام البدوية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الشاطئية والبحرية ومنها الغوص الذي أتاح لهم استكشاف سحر أعماق البحر الأحمر، وأعربوا عن سعادتهم بالتعرف على تاريخ مصر ومعالمها السياحية الجاذبة وثقافتها الغنية.

ومن جانبه، أكد السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، والذي أشرف على تنظيم الفعالية، أن شرم الشيخ هي أحد الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها والاستمتاع بها على مدار 12 شهرًا. وقال: "بفضل طقسها المناسب، وخدماتها وضيافتها المميزة، أصبحت شرم الشيخ محط إعجاب السياح وباتت بالفعل الوجهة الأكثر شعبية في مصر، لا سيما لقضاء العطلات، فهي تشتهر حول العالم بأنشطتها المائية المتميزة وخاصةً الغوص". وأوضح يلدريم أن النجوم الأتراك قد استمتعوا كثيرًا بالبرنامج السياحي وبالفعالية لحد ذاتها.