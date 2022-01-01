أصالة تكشف طريقة تعافيها من المرض النفسي

وكالات / سما /

شاركت النجمة السورية أصالة طبيبها النفسي مقطع فيديو من كواليس حفلها الأخير بموسم الرياض، للكشف عن طريقته البسيطة لعلاجها من المرض النفسي، وأكدت أصالة أنها تعافت بشكل كبير بعد تطبيق طريقة الحديث مع نفسها أمام المرآه، وأكدت أنها توقفت عن زيارة طبيبها كمريضة وتذهب إليه فقط لزيارته كصديقة.

مقطع الفيديو تم نشره عبر حساب طبيب أصالة النفسي الدكتور مصطفى النحاس على انستغرام، وظهرت المطربة السورية، في الفيديو وهي ترحب بطبيبها النفسي في كواليس حفلها بموسم الرياض الذي أقيم يوم 25 نوفمبر الجاري، وتؤكد أنها تعافت من أزماتها النفسية، قائلة: أنا بطلت أروح عنده.. بروح بس زيارة عشان أشوفه وأشوف ابنه.

وأضافت أصالة نصري، أن طبيبها النفسي ساعدها كثيرا بالفترة التي كانت تحتاجه فيها، وعلقت: «هو اللي اعطاني فكرة المراية.. ومن وقتها وأصالة بتحكي مع صولا في المراية.

ووصف الطبيب مصطفى النحاس تألق أصالة في موسم الرياض بالنجاح الأسطوري له قبل أن يكون لها، وقال: ليله أسطورية فوق الخيال، وبالنسبة لي هي ليلة فخر وإنتصار كبير... بفتكر أيام عدت كان جوايا خوف كبير على أصاله وبتمنى وبدعيلها بس تعدّي بسلام، وكنت بسأل نفسي ياترى عُمق جرحها ممكن يشوّه إيه جواها ويسيب فيها أي أثر!

أضاف طبيب أصالة: لما حضرت البروڤه والعرض الساحر شوفت إنسانة إتولدت من جديد، مش بس حد إشتغل على نفسه وتخطّى لا دي روح تانية وطاقة حب وحماس لبنت ١٦ سنة منطلقة وطايرة زي الفراشة، إختارت تكون أيقونة للتخطّي والبداية من جديد، شيّدت مملكة حب وجمعت فيها الكل وضللت عليهم.

تابع: منتهى الأمان إن يكون في حياتنا نماذج كتير زيك يا صولا يطمّننوا إنه مهما كان الوقت صعب وإفتكرناها النهاية نقدر نقوم ونبدأ من جديد.

واختتم الطبيب رسالته للنجمة أصالة قائلا: شكرًا لوجودك ولقلبك اللي شايل الكل ومليون شكر على كرم الضيافة وشكر خاص لفائق الحبيب.