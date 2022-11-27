إخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة كبيرة..والجمارك توضح

وكالات / سما /

كشفت النيابة العامة في بيانها الصادر عن الوضع القانوني للفنانة منة شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة وبحوزتها مخدرات.

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثل منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.

وأصدرت الجمارك المصرية يوم الجمعة بيانا كشفت فيه تفاصيل القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة، لحيازتها مواد مخدرة.

وقالت الجمارك في بيان لها: "ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية بحوزتها كوكتيلا متنوعا من المخدرات".

وأضاف البيان: "أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، استوقف أحمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها عبر جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب".

وتابع: "قام هاني أحمد أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف هيثم أحمد عبد الحكم، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كوكتيل من المخدرات وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب، وكانت تفاصيل المضبوطات كالتالي: 6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم "lychee"، بداخلها نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 غراما وكيسان من البلاستيك مرقوم عليهما "sherb" بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه "cannbrs" به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه "parpie punch" به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه "cookies" به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه "connecten" بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما، وعبوتان بلاستيكيتان شفافتان بداخلهما سيجارتان بنبات الماريجوانا المخدر، و2 علبة كرتونية مرقوم عليهما "wwc" بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما "THC"، و3 علب كرتونية مرقوم عليها "stlllzy" بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليها "prmium oil" بداخلها 3 شيش إلكترونية بزيت مخدر و شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر وعلبة كرتونية بداخلها إمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها "smoke sessions" مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا، "ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات".

وأردف البيان: "قامت ابتهال مصطفى، مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة ذاتيا، ولم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود شيء مخالف، وأمر فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 255 لسنة 2022 ضد الراكبة بعد العرض على ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية، واللذان أحالا الراكبة للنيابة المختصة".

بدورها أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا للرد على الأزمة والأخبار التي تم تسريبها سريعا اليوم.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيانها: «تعرب النقابة عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام .. بل ووصل الأمر الي حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي تنطوي علي بياناتها الشخصية»

وأضافت نقابة المهن التمثيلية في بيانها حول أزمة منة شلبي: «ان كل ما تطلبه النقابة احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في اعراضهم وترجو النقابة من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والجميع انتظار واحترام التحقيقات».

واختتمت النقابة في بيانها عن منة شلبي: « وتهيب النقابة بالجميع التحلي بقوانين الانسانية التي تسمو فوق اي اعتبار .. وتجدد النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصري .. وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات».