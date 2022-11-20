هالة صدقي تحتفل بطلاقها رسميا بالزغاريد (فيديو)

وكالات / سما /

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفق على أصوات الزغاريد أثناء تصفيف شعرها تزامنا مع صدور حكم بطلاقها رسميا من زوجها سامح سامي من محكمة أسرة قصر النيل، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام"

وعلق متابعيها وجمهورها على مقطع الفيديو، حيث كتب أحدهم: "ألف مبروك، ربنا يخليلك ولادك يا أستاذة دمك سكر"، وأضاف آخر تعليقا: "مبروك ربنا يوفقك في حياتك ويباركلك في أولادك".

يذكر أن محكمة أسرة قصر النيل قضت بطلاق الفنانة هالة صدقي رسميا من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة، لتغلق المحكمة هذا الملف نهائيا.

وفي أول تعليق من الفنانة هالة صدقي، على طلاقها من زوجها سامح سامي، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "يوم جديد سعيد وكله خير خير خير وفرح ونجاح وانتصار وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا.. صباحكم كله خير".

وكانت محكمة الأسرة بـ قصر النيل، عاقبت سامح سامي زكريا، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني، وكانت الفنانة هالة صدقي أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تُطالب فيها زوجها سامح سامي بدفع مصاريف الدراسة، وامتنع الأخير عن دفعها.

كما قررت المحكمة تأجيل الاعتراض المقدم من رفعت الشريف محامي الفنانة هالة صدقي، على إنذار الطاعة المقدم من الزوج سامح سامي، الذي يطالب فيه زوجته هالة صدقي في بيت الطاعة لجلسة 1 سبتمبر، لنظر الطلب، كما حدد المحكمة جلسة 13 يوليو للحكم في دعوى متجمد النفقة المقام من هالة صدقي والذي يبلغ 320 ألف جنيه.

الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي بدأت بعد مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما ووصلت إلى طريق مسدود، وأكد الزوج أن هالة صدقي استأجرت بويضات لـ الإنجاب مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها، وخلال أزمتها مع زوجها تعرض والد زوجها لوعكة صحية قامت على إثرها الفنانة هالة صدقي بالوقوف بجانبه ومساندته خاصة في ظل سفر زوجها بالخارج فتوجه لها بالشكر.

وشهد عام 2007 زواج هالة صدقي من المحامي سامح سامي زكريا، بعد قصة حب جمعتهما، وبعد عامين وتحديدًا في مارس 2009، أنجبت توأمها "مريم" و"يوسف"، وكانت وقتها في الأربعينات من عمرها، وفي حفل "السبوع" أصيبت بالعصب السابع، ما أدى لحدوث شلل في الوجه، وأصيبت باكتئاب.

كانت الفنانة هالة صدقي حريصة طيلة الوقت على عدم وصول أمر خلافها مع زوجها لوسائل الإعلام، حفاظًا على مشاعر أبنائها، ولكنها صرحت أن زوجها كان يتعمد تشويه صورتها، خاصة بعد هجرته للولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات.

فوجئت الفنانة هالة صدقي بمقطع فيديو بثه أحد المحامين، يتهمها من خلاله بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي بموجب توكيل، كما تحدث عن دعوى أقامها زوجها لإنكار نسب توأمها.

وأكدت "هالة" أنها ستتقدم بشكوى لنقابة المحامين ضد هذا المحامي، الذي يحاول النيل منها والتشهير بها؛ لنشره أخبارًا كاذبة، كما أوضحت أنها كانت حريصة على عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أبنائها، كما أن محاميها تقدم بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص وضد زوجها.

وكانت هالة صدقي قد أصدرت بيانًا، جاء فيه: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".

يذكر أن أخر أعمال هالة صدقي مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: شريف سلامة، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد الكمار، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، العمل عرض رمضان 2022.