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جميس كاميرون يكشف سبب طول مدة فيلم أفاتار الجديد

الأحد 13 نوفمبر 2022 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جميس كاميرون يكشف سبب طول مدة فيلم أفاتار الجديد



وكالات / سما /

كشف المخرج العالمي جيمس كاميرون عن سبب طول مدة عرض الجزء الجديد من الفيلم الملحمي Avatar التي تستمر لأكثر من ثلاث ساعات، فحسب ما قال المخرج البالغ من العمر 68 عامًا في العدد الأخير من مجلة Total Film إن وقت تشغيل Avatar: The Way Of Water كان بسبب تركيز الجزء على الشخصية.

وقال كاميرون في مقابلة للمجلة: "الهدف هو سرد قصة مقنعة للغاية على أساس عاطفي".

وأضاف كاميرون "أود أن أقول إن التركيز في الفيلم الجديد ينصب أكثر على الشخصية، والمزيد على القصة والمزيد على العلاقات والمزيد على العاطفة، لأن الجزء الأول كان لا يرتكز على العلاقة والعاطفة كما نفعل في الجزء الثاني، لذلك فهو جزء أطول، لأن هناك المزيد من الشخصيات التي يجب خدمتها".

وكلن قد كشف كشف المنتج جون لانداو، عن تفاصيل جديد عن الجزء الرابع من سلسلة Avatar، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد الشعبية الكبيرة التي حققها الجزء الأول من الفيلم الذى طرح عام 2009، وحقق 2.9 مليار دولار إيرادات في جميع أنحاء العالم.

وقال لانداو، في مؤتمر صحفي خلال مهرجان بوسان السينمائي الدولي، إن معظم الأركان الأساسية للجزء الرابع من السلسلة تم الانتهاء منها وتصميمها بشكل كامل، على أن يبدأ عملية التصوير خلال الأشهر المقبل، ليتيح الفترة الكافية لمصممي الجرافيك في الانتهاء من أعمالهم قبل عرض الفيلم في ديسمبر 2026.

وقال لانداو "بصفتنا صانعي أفلام، نتحمل مسئولية استخدام الفن لتحدى الناس لرؤية الأشياء بشكل مختلف، ويتيح لنا الخيال العلمي الفرصة لنكون مجازًا للعالم الذي نعيش فيه".

وسيبدأ فيلم "Avatar: The Way of Water" في الظهور بشكل مسرحي في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 14 ديسمبر المقبل، وتم إصدار أول فيلم "Avatar" في عام 2009 وحقق 2.9 مليار دولار أمريكي ، مما يجعله أكبر نجاح في شباك التذاكر على الإطلاق، وسرعان ما أعيد إصداره في أواخر سبتمبر من هذا العام وحقق ما يقرب من 60 مليون دولار حتى الآن.

#جميس كاميرون #أفاتار #فيلم

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