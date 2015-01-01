  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: هذا آخر ما قاله الشهيد عدي التميمي في وصيته المؤثرة

الخميس 20 أكتوبر 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هذا آخر ما قاله الشهيد عدي التميمي في وصيته المؤثرة



القدس المحتلة / سما /

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوصية الشهيد عدي التميمي، والذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار بالقرب من مغتصبة "معاليه أدوميم".

وقال التميمي في وصيته: "أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء (شعفاط)، عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر".

وأضاف التميمي: "أعلم أنني سأستشهد عاجلاً أم آجلاً، وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن واضعاً هدفاً أساسي منها".

وتابع: "عمليتي جاءت لكي أترك أثراً في مئات الشباب ليحملوا البندقية بعدي".

b3hR9

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد عدي التميمي عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

استشهاد عدي التميمي في عملية إطلاق نار جديدة شرق القدس (صور وفيديو)

ردود أفعال إسرائيلية غاضبة بعد تنفيذ الشهيد عديّ التميمي لعملية جديدة بالقدس

الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية "معاليه أدوميم"

قيادي بالجهاد: عزام الأحمد أفشل اتفاق الجزائر بتعليمات من الرئيس.. وفتح ترد

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

أول تصريح من ممثل حماس محمد الخضري فور وصوله إلى الأردن

الأخبار الرئيسية

سنقضي على "عرين الأسود".. غانتس يعلق على فشل الوصول للتميمي

أبو حسنة : الدعم السعودي لـ"الاونروا هام والمملكة قدمت نصف مليار دولار في الفترة ما بين 2015 - 2020

عدي

الاحتلال يفتح تحقيقا للاجابة على الاسئلة الصعبة.. تفاصيل جديدة حول استشهاد "عدي التميمي"

عدي

استخدم نفس المسدس.. أبرز ما تناوله الإعلام العبري حول الشهيد عدي التميمي

مجموعة عرين الأسود تتبنى 3 عمليات اطلاق نار على جنود الاحتلال فجرا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية