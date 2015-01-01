شاهد: هذا آخر ما قاله الشهيد عدي التميمي في وصيته المؤثرة

القدس المحتلة / سما /

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوصية الشهيد عدي التميمي، والذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار بالقرب من مغتصبة "معاليه أدوميم".

وقال التميمي في وصيته: "أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء (شعفاط)، عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر".

وأضاف التميمي: "أعلم أنني سأستشهد عاجلاً أم آجلاً، وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن واضعاً هدفاً أساسي منها".

وتابع: "عمليتي جاءت لكي أترك أثراً في مئات الشباب ليحملوا البندقية بعدي".