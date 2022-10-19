الفنان يزن خليل يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن مشاهده بالقُبلات

دمشق- متابعات:

كشف الفنان السوري يزن خليل خلال لقائه في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات عن تفاصيل مثيرة حول أحد المشاهد الجريئة التي طبقها مع الفنانة ربى زعرور ضمن فيلم “يحدث في غيابك”.

و قال يزن عن زوجته الفنانة حلا رجب: “الشي الي بحبه بمرتي انه هي استطاعت بفطرتها وذكائها انه هي تسدد ثغرات كتيرة كانت موجودة بشخصيتي وبفترة سريعة، هي أم وزوجة وحبيبة وصديقتي”.

و أضاف” احنا عنا مفهوم خاص إله علاقة بالجرأة، نحنا بنشوف الجرأة الي الها علاقة بالأفكار، كفكرة جريئة وما حدا قدر يتناولها بهذه الطريقة وهي الخروج على المألوف بالشكل المألوف إلي برضى عنه المجتمع والسياسة انك تخرج عنه بدون التجريح وذكي بالتعاطي مع فكرة كتير ملحة، والمجتمع بحاجتها”.

و تابع” فيلم “يحدث في غيابك” فيه قبلة والقبلة إلي مرفوضة اليوم للأسف لازم تكون عادية ومقبولة لأنه نحنا بنشوف بالشاشة أو المسلسل أو المسرحية انعكاس للواقع وهادا شيئ موجود بالواقع ونحنا دايما بنعمله، اذا كان مقدم بشكل مسف فهو يثير الغرائز بس إذا كان مقدم لضرورة ومعنى معين درامية واذا تم حذف القبلة من الفيلم هيدا بختل معنى الفيلم”.

وقال: “القبلة بين الشخصين كانت مسج الفيلم لحتى نقول انه بالحب بنقدر نصلح كل مشاكلنا، فنحنا ما بنفع نشيل القبلة لأنه المجتمع ما فيو يشوفها، المجتمع بقبل يشوفها بالمسلسلات الأجنبية أما السورية ما بقبل يشوفها، فأنا مع انه يكون كل شي إله ضرورة مدروس”.