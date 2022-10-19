بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد عدي التميمي عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، لحظة تنفيذ الشــهـــيد عدي التميمي لعــمـلـــية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق مدينة القدس المحتلة.

ويظهر من الفيديو أن الشاب عدي التميمي قاتل بشراسة ولم يستسلم حتى اللحظة الأخيرة ،وقال قائد شرطة الاحتلال بالضفة الغربية إن المطارد عدي التميمي خاض معركة حقيقية مع الجنود عند حاجز (معاليه أدوميم) قبل ارتقائه.

وبحسب مصادر إسرائيلية متطابقة، فإن التميمي فتح النار تجاه أحد حراس الأمن الإسرائيليين بالمكان، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة في يده، نقل على إثرها لمستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، وهو في حالة وعي تام.

وقالت قوات الاحتلال، إنها عثرت على قنابل يدوية وأدوات حادة في حقيبة كان يحملها الشهيد.

وعلى مدار 12 يوما، نفذت قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش وحصار مطبق على مخيم شعفاط والبلدات المجاورة بحثا عن المطارد التميمي الذي أربك قواتها.

ونفذ التميمي في 8 أكتوبر الجاري، نفذ الشهيد التميمي عملية إطلاق نار عند حاجز شعفاط بمدينة القدس المحتلة، قتلت فيها مجندة إسرائيلية وأصيب آخرون.