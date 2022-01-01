بعد إعدام عشيقها المتزوج..انتحار أفغانية قبل توقيع عقوبة الرجم عليها

وكالات

ذكر مسؤولون محليون في حركة طالبان أن امرأة بإقليم “جور”، وسط أفغانستان، انتحرت قبل أن ترجمها قوات حركة طالبان بالحجارة حتى الموت، بسبب هروبها من المنزل.

وكانت طالبان تعتزم رجم المرأة، التي فرت من المنزل مع رجل، لكنها انتحرت لتفادي عقابها أمام الجميع، حيث رتبت طالبان رجمها بشكل علني، حسب وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء .

ووفقا لمسؤولين محليين، كان الرجل، الذي هربت معه المرأة من المنزل ، متزوجا. وأعدمت طالبان الرجل المتزوج حسب المسؤولين.

وقال عبد الرحمن، المتحدث باسم رئيس شرطة إقليم “جور” التابعة لحركة طالبان إن الحادث، الذي انتحرت فيه امرأة، كان قد حكم عليها بالرجم بشكل علني، قبل أن تنال العقاب، كان بسبب عدم وجود سجن للنساء بمنطقة “دولاينا” بالإقليم.

وطبقا لمسؤول أمني لدى طالبان ، فإن المرأة شنقت نفسها بغطاء رأس، منهية حياتها قبل أن تنال العقاب.

يشار إلى أن التقارير بشأن فرار النساء من المنازل، زادت مؤخرا، في أقاليم مختلفة من البلاد، حيث أصرت حكومة طالبان على رجمهن حتى الموت أو جلدهن علنا.