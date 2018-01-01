وفاء عامر تكشف رد فعل زوجها بعد مشهدها الجريء مع محمد رمضان

القاهرة / وكالات /

كشفت الفنانة وفاء عامر، خلال حلولها ضيفةً على برنامج “البخت” المذاع على قناة “الشمس” الفضائية، عن رد فعل زوجها المنتج محمد فوزي، بعد رؤيته المشهد المسرب لها مع الفنان محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل “نسر الصعيد”.

وقالت وفاء: “أنا بشتغل ممثلة ومشخصاتية وزوجي عارف وواثق كويس إني أنا أحب أصدر لجمهوري حاجة لذيذة”. وأضافت: “المشهد اتسرب وملهوش أساساً أي تلاتين لازمة لا في سياق العمل يرفعه أو ينزله، ومعرفش مين سربه بس المنتج شاله والرقابة شالته”.

وأردفت بالقول: “زوجي كان عارف إن اللي حصل في المشهد مع محمد رمضان غير مقصود، وزوجي عجبه المسلسل كله ومش هيجي مشهد زي ده ويزعل مني، وما كانش مهتم إنه يركز مع المشهد اللي اتسرب… خلال تصوير المشهد المسرب أنا ما كنتش شايفة قدامي متر واحد واحنا بنصور الساعة 6 الصبح، وحفظت كلامي وقلته وما كانش عندي الجملة بتاعت المشهد، وكلمت المنتج صحي من النوم قال لو فيه حاجة مش عاجباني هشيلها وشالها”.

وتابعت: “طالبت محمد رمضان يشيل المشهد من على صفحته، وهو حر شالها شالها ما شالهاش براحته، والترند مش إننا نعمل حاجة خارجة أو نقول لفظ مش مناسب”.

يُذكر أن مسلسل “نسر الصعيد” تم عرضة عام 2018، وهو بطولة: محمد رمضان، درة، وفاء عامر، دينا وسيد رجب، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.