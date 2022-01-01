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صور: الاحتلال يعثر على 44 قطعة ذهبية بيزنطية في بانياس

الإثنين 03 أكتوبر 2022 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الاحتلال يعثر على 44 قطعة ذهبية بيزنطية في بانياس



القدس المحتلة/سما/

أعلنت سلطة الآثار لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن عثورها على 44 قطعة ذهبية خالصة من العهد البيزنطي في أطلال بلدة بانياس في هضبة الجولان السوري المحتل.

وذكرت سلطة الآثار الإسرائيلية أنّه تم العثور على القطع الذهبية خلال عمليات بحث وتنقيب تقوم بها الهيئة في البلدة، بتمويل من شركة الكهرباء الإسرائيلية، ضمن عمليات تهدف إلى ربط "مقام الخضر" الموجود في المنطقة بشبكة الكهرباء.

وبيّنت سلطة الآثار التابعة للاحتلال أنّه تمّ العثور على قطع ذهبية خالصة تعود إلى القرن السادس الميلادي، وقد نقش عليها صورة القيصر البيزنطي فوكاس، وعدد أكبر من القطع الذهبية التي نقشت عليها صورة القيصر الروماني هرقل، والذي حكم بين العامين 610 و641.


وقال مدير الحفريات في سلطة الآثار الإسرائيلية، يوآف ليرير، إنّ القطع النقدية التي عثر عليها يصل وزنها إلى نحو 170 غراما من الذهب الخالص، وقد وجدت في إحدى القبور الحجرية في الموقع.

كما جرى خلال أعمال الحفر في الحي الشمالي الغربي لبلدة بانياس العثور على شبكة من قنوات وأنابيب الري ونقل المياه، وأدوات منزلية من السيراميك، والزجاج والمعادن والقطع النقدية البرونزية.





#بانيا #الجولان السوري

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