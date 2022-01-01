فتح معبر الكرامة غداً الإثنين لمدة 24 ساعة

رام الله/سما/

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أن معبر الكرامة سيبقى مفتوحاً أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين لمدة 24 ساعة، فيما ستجري تعديلات على ساعات العمل خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن المعبر سيبقى مفتوحاً من صباح يوم الاثنين الموافق 3/10، وحتى صباح يوم الثلاثاء 4/10، حيث ستغادر آخر حافلة من الاستراحة الساعة التاسعة صباحاً، وسيكون المعبر مغلقاً بالكامل يوم الأربعاء الموافق 5/10، بسبب الأعياد اليهودية.

ويعود العمل كالمعتاد يوم الخميس الموافق 6/10 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً في كلا الاتجاهين.

ونوهت إلى أن التعديل فقط لحملة الجنسية الفلسطينية، أما الاجانب وخدمة الـ"vip"، فستكون حتى التاسعة مساء من يوم الاثنين.

ودعت المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر؛ لتجنب الازدحام.