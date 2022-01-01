  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي

الإثنين 26 سبتمبر 2022 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي



وكالات

توفي ظهر اليوم الإثنين الشيخ العلامة المصري يوسف القرضاوي، والذي يُقيم في الدوحة.

وتم الإعلان عن الوفاة عبر صفحته الرسمية بالقول: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته".

وأضاف: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته".

وتابع: "وقد وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقًا".

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

"إسرائيل" تهدد غزة..

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي: جبهتان مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة

أسعار صرف العملات

غزة: إنهاء أزمة مطعم "عاهد الشوا"

إيطاليا: اليمين المتطرف يفوز في الانتخابات التشريعية

الأخبار الرئيسية

الأردن : الانتهاكات المتواصلة على المقدسات تنذر بالمزيد من التصعيد

حكومة

اشتية: الرئيس في خطابه أمام الأمم المتحدة وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي

اصابتان و5 معتقلين .. الهدوء يعود للأقصى بعد اقتحامات واسعة للمستوطنين

5Rm0D

"عرين الأسود".. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟

F7817AC6-90B3-4DEB-BB99-A759A937D66E

حماس: نراقب سلوك الاحتلال في "الأقصى" لاتخاذ الموقف المناسب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية