وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي

وكالات

توفي ظهر اليوم الإثنين الشيخ العلامة المصري يوسف القرضاوي، والذي يُقيم في الدوحة.

وتم الإعلان عن الوفاة عبر صفحته الرسمية بالقول: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته".

وأضاف: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته".

وتابع: "وقد وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقًا".