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استوديوهات "مارفل" تتعرض لانتقادات واسعة على خلفية مشاركة إسرائيلية

الأحد 11 سبتمبر 2022 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
استوديوهات "مارفل" تتعرض لانتقادات واسعة على خلفية مشاركة إسرائيلية



وكالات/سما/

كشفت استوديوهات "مارفل" خلال مهرجان "دي 23 إكسبو" عن رابع أفلام سلسلة "كابتن أمريكا" الشهيرة بعنوان "نيو ورلد أوردر"، المتوقع عرضه العام القادم.

وقد أفصحت مارفل عن أبطال الجزء الجديد وهم الممثل الأمريكي أنتوني ماكي والممثلة الإسرائيلية شيرا هاس التي ستلعب دور صبرا عميلة الموساد السابقة.

وكانت مارفل أطلقت شخصية صبرا عام 1980 مرتدية زيها الخارق المتمثل بالعلم الإسرائيلي ونجمة داوود، إلا أنها لم تحظى بالشهرة حينها وها هي تعيدها إلى الواجهة مجددا دون تحديد ملامح دورها الجديد.

ولم تفصح مارفل عن تفاصيل إضافية بحسب موقع فارايتي.

 وقد أثار خبر اختيار هاس انتقادات واسعة خصوصاً أن دورها متعلق بإسرائيل وجهاز الموساد.

 وانتشرت تغريدات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عن دور أفلام الأبطال الخارقين في الترويج لأنظمة وأجهزة وأيديولوجيات معينة.

ويجدر الذكر أن مشاركة هاس ليست المشاركة الإسرائيلية الأولى في سلسلة أفلام مارفل فقد سبقتها زميلتها غال غادوت بدور وندر وومن عام 2017 الذي تعرض لانتقادات واسعة ودعوات للمقاطعة.

#مارفل #الموساد

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