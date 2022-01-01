  1. الرئيسية
  2. الصحة

العلاج الإشعاعي.. دوره وأضراره على المحيطين بمريض السرطان

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلاج الإشعاعي.. دوره وأضراره على المحيطين بمريض السرطان



وكالات / سما /

قال استشارى علاج الأورام، دكتور شكرى حسن، إن العلاج الإشعاعي، يُستخدم لعلاج كل نوع من أنواع السرطان، ويعالج بعض الأورام غير السرطانية «الحميدة».

وأضاف، أنه يقوم بالقضاء الخلايا، من خلال تدمير المواد الوراثية، التي تتحكم في نمو وانقسام الخلايا، بينما يجري إتلاف الخلايا السليمة والمسرطنة على السواء، ويكون هدف العلاج الإشعاعي، تدمير أقل قدر ممكن من الخلايا السليمة الطبيعية، ويمكن للخلايا الطبيعية أن تقوم بعملية إصلاح بشكل أكثر للتلف الناتج عن الإشعاع، كما يساعد في دقة تحديد الجرعة وموضع الورم وحماية الأعضاء السليمة، ويساعد على معرفة الخطة الكاملة، للعلاج في كل مرحلة من مراحل العلاج.

هل العلاج الإشعاعي يسبب ضرر أو يؤثر على المحيطين بالمريض بعد الجلسة ؟

وأوضح أنه تعتبر أحد الإشاعات الدارجة عن العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، أنه قد يؤثر على المحيطين للمريض بعد الجلسة، لذا يؤكد الأطباء على عدم وجود أية خطورة على المحيطين بمريض السرطان أو مرافقيه، ولا داعي للخوف والقلق، وعلى العكس تماماً فإن مريض السرطان بعد خضوعه لجلسة الإشعاع ، يحتاج إلى مساندة ودعم أهله وأبناؤه له نفسيًا، خلال مرحلة العلاج الإشعاعي، ولكن لا يسمح بوجود أي أحد من الأهل والمحيطين أثناء جلسة الإشعاع، لخطورة الأشعة على صحتهم وضمان سلامتهم.

وأكد أن الإشعاعات التي دخلت في الخلايا السرطانية، لا يمكن لها معاودة الانتشار أو الانبعاث، من جسم المريض لتؤذي أو تنتقل إلى الآخرين.

#العلاج الإشعاعي #السرطان #الأورام #المريض #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

مهندس عملية "نفق الحرية" يوجه رسالة لحركتي فتح وحماس

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي يخرجه عن الخدمة

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

الأخبار الرئيسية

20220907115216

اعتقال 60 شخصا متهمين بالتجارة بالأسلحة في البلدات العربية والضفة

تفاصيل مثيرة ولأول مرة .. ماذا كشف حراس سجن "جلبوع" عن "نفق الحرية"؟!

"هآرتس": إسرائيل تدرس اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية

b6c21365492ed790e466089b4633fda6

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

الاتصالات الفلسطينية