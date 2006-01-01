وفاة علي عبد الخالق مخرج فيلمي "العار" و"الكيف"

وكالات / سما /

فارق المخرج المصري علي عبد الخالق الحياة ، أول أمس الجمعة، عن عمر 78 عامًا، وسيشع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير، بعد صلاة ظهر السبت، بحسب ما أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية، عبر حسابها على فيسبوك.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني المخرج الراحل، قائلة إنّ "الحركة الفنية فقدت فنانًا ذي طابع مميز، حيث يعد مدرسة خاصة في الاخراج، وتميزت أعماله السينمائية بطابعها الخاص الذي وضعها في مكانه خاصة لدى الجمهور والنقاد."، كما نعاه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والعديد من الفنانين المصريين.

وأتت وفاة المخرج علي عبد الخالق، بعد صراعٍ مع مرض السرطان الذي عانى منه مؤخرًا، تاركاً وراءه إرثاً غنيًّا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تصدى لإخراجها خلال مسيرة طويلة بدأها عقب تخرجه من معهد السينما بالقاهرة في العام 1966، وابتعد عن الساحة الفنية منذ العام 2009 لـ"تغير الظروف الإنتاجية" بحسب ما أعلن في تصريحاتٍ صحفية سابقة.

قدم الراحل أول أفلامه السينمائية "أغنية على الممر" سنة 1972 ومن أشهر الأفلام التي حملت توقيعه كمخرج: "العار، الكيف، إعدام ميت، شادر السمك، جري الوحوش، والبيضة والحجر"