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انخفاض في أسعار الوقود في اسرائيل مطلع أيلول المقبل

الأربعاء 24 أغسطس 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض في أسعار الوقود في اسرائيل مطلع أيلول المقبل



القدس المحتلة/ سما/

من المتوقع أن تنخفض أسعار الوقود في اسرائيل للمرة الثانية على التوالي، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بنحو 40 أغورة لليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" بعد أن جرى خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر، مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وفي حال لم يتوقف تراجع أسعار النفط في العالم.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وانخفضت أسعار الوقود، مطلع شهر آب/ أغسطس 2022 في البلاد، بأكثر من شيكل ونصف الشيكل لليتر الواحد، إذ بلغ سعر ليتر الوقود 6.58 شيكل، وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر تموز/ يوليو الماضي، في مسار الخدمة الذاتية، علما بأن ذلك تزامن مع موجة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وخفّضت سلطة الضرائب ضريبة المحروقات بنصف شيكل، يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي، وتقرر أن يسري هذا التخفيض حتى نهاية آب/ أغسطس الجاري، ثم جرى تمديده لغاية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتُحدد أسعار الوقود في اسرائيل بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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