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بعثة ثقافي طولكرم تحطّ رحالها في غزة

الإثنين 22 أغسطس 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة ثقافي طولكرم تحطّ رحالها في غزة



غزة / سما /

وصلت بعثة فريق ثقافي طولكرم "العنابي" إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، استعدادا لمواجهة نظيره اتحاد خانيونس "البرتقالي" على لقب كأس طوكيو للشباب.

وكان في استقبال البعثة أعضاء اتحاد كرة القدم في قطاع غزة، ومجلس إدارة اتحاد خانيونس، وعدد من الشخصيات الرياضية.

ومن المقرر أن يلتقي ثقافي طولكرم مع نظيره اتحاد خانيونس يوم الثلاثاء على ملعب خانيونس البلجي جنوب القطاع.

يشار إلى أن ثقافي طولكرم توّج بلقب بطولة طوكيو في الضفة المحتلة، بينما حصل اتحاد خانيونس على اللقب في قطاع غزة.

#غزة #ثقافي طولكرم #اتحاد خانيونس #كأس طوكيو للشباب

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