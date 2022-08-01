إطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم قطر 2022

وكالات / سما /

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السبت 20 أغسطس/ آب، الأغنية الرسمية الثانية لكأس العالم قطر 2022 بعنوان "ارحبوا"، ضمن سلسلة ألبوم أغاني "المونديال"، والتي باتت متوفرة حاليًا على موقع "يوتيوب".

وكان "فيفا" قد كشف عن اسم الأغنية الرسمية الثانية لمونديال قطر 2022 قبل أسبوع، ونشر مقتطفًا صغيرًا من الأغنية، قبل أن ينشر يوم السبت فيديو الأغنية كاملة لتكون متاحة للمتابعين عبر صفحته الرسمية في "يوتيوب".

واشترك في أداء أغنية "ارحبوا" مغني الراب جيمس والمغني أوزونا، وسجل فيديو الأغنية رقمًا قياسيًا في عدد المشاهدات على موقع "يوتيوب"، إذ تجاوز عدد مشاهداتها حاجز الـ100 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة فقط من إطلاقها.

وكان "فيفا" قد أطلق في أبريل/ نيسان الماضي، أغنية "هيّا هيّا" التي تُعد الأغنية الرسمية الأولى لمونديال قطر، واشترك في أداء هذه الأغنية النجم الأميركي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022، في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بمشاركة 32 منتخبًا عالميًا، كأول بلد عربي في الشرق الأوسط ينظم هذه البطولة.

ملاعب كأس العالم 2022

استاد أحمد بن علي: السعة 40 ألف مقعد. يقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر، وسيكون مقرًا لنادي الريان الرياضي صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة.

استاد خليفة الدولي: السعة 40 ألف مقعد. عزيز على قلوب أهل قطر لكونه رسم تاريخ كرة القدم في البلاد. شُيِّد عام 1976 وجُدِدَ ليستضيف كأس العالم 2022.

استاد لوسيل: استاد نهائي قطر 2022. السعة 80 ألف مقعد. يقع وسط مدينة لوسيل الحديثة.

استاد 974: السعة 40 ألف مقعد. مكوّن من حاويات الشحن البحري والعوارض الفولاذية القابلة للتفكيك بالكامل، ويرمز إلى التاريخ البحري للدوحة ويتناغم مع الميناء الذي يقع على مقربة منه.

استاد الثمامة: السعة 40 ألف مقعد. تصميمه مستوحى من القحفية وهي القبعة التي يرتديها الرجال في الوطن العربي.

استاد الجنوب: السعة 40 ألف مقعد. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية وهي واحدة من أقدم المدن القطرية الآهلة بالسكان.

استاد المدينة التعليمية: السعة 40 ألف مقعد. تحيط به عدد من الجامعات الرائدة في قطر وسيستضيف المباريات حتى ربع النهائي.

استاد البيت: استاد المباراة الافتتاحية. السعة 60 ألف مقعد. تصميم مستوحى من بيوت الشعر التقليدية.

مجموعات كأس العالم 2022



