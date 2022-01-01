فيديو.. طوفان ريال مدريد يُغرق سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوًا عريضًا على حساب فريق سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف في المقابلة التي أقيمت اليوم أمس السبت على ملعب بالايدوس ضمن الجولة الثانية من الليجا الإسبانية لكرة القدم لموسم 2022-2023.

​وسجل أهداف ريال مدريد كلًا من كريم بنزيما ولوكا مودريتش في الشوط الأول في الدقائق 14 و41 بينما سجل هدف سيلتا فيجو إياغو اسباس في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل ريال مدريد هدفين عن طريق كلًا من فينسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي في الدقائق 56 و66 ليحقق الفريق الملكي الفوز الثاني له على التوالي بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة إسبانيول يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس الجارى ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في المباراة التي ستقام على ملعب باور 8 معقل إسبانيول.