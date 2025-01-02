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أجزاء ثعبان في أكياس فاصولياء.. والصحة الإسرائيلية تسحبها من الأسواق

الأحد 21 أغسطس 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أجزاء ثعبان في أكياس فاصولياء.. والصحة الإسرائيلية تسحبها من الأسواق



القدس المحتلة / سما /

 بدأت شركة "سانفروست" الإسرائلية، اليوم الاحد، بجمع أكياس الفاصولياء الخضراء الرقيقة المجمدة.

وتوقفت الشركة عن تسويق منتجات الفاصولياء بعد العثور على جزء من جسم ثعبان داخل أحد الأكياس.

وقالت الشركة أن الحديث يدور عن “كيس فاصولياء بوزن 800 غرام، وآخر موعد للتسويق في 2.1.2025 او 11.1.2025”.

وأبلغت الشركة الجمهور بضرورة إرجاع أكياس الفاصولياء الخضراء المقطعة والمجمدة من إنتاج الشركة.

ويأتي الإعلان بعد 5 أيام من رفض الشركة إجراء سحب منتجاتها وإخطار المستهلكين، على الرغم من شكاوى المستهلكين، وكتبت الشركة في رسالة إلى المستهلكين: "نعتذر عن الخلل الذي لن يتكرر وسنواصل العمل لضمان جودة وسلامة المنتجات".

وهذه هي ثاني عملية سحب للمنتجات تقوم بها شركة Sunfrost خلال شهر واحد، وكانت المرة الماضية الشهر الماضي بعد العثور على أجزاء فأر في منتج آخر للشركة.

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