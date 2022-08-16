مانشستر يونايتد يتحرك لخطف لاعب من وسط ريال مدريد

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الثلاثاء، مفاجأة كبرى بشأن اهتمام مانشستر يونايتد بأحد نجوم ريال مدريد لضمه هذا الصيف.

ودخل مانشستر يونايتد الموسم الحالي في البريميرليج، بشكل سيئ، حيث تلقى خسارتين في الجولتين الأولى والثانية، ليتذيل جدول الترتيب.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الوضع المزري لمانشستر يونايتد، دفع مسؤولي النادي لمحاولة جلب العديد من الصفقات الجديدة لإعادة هيبة الفريق.

وارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ألفارو موراتا وبيير إيمريك أوباميانج وراؤول دي توماس وماتيوس كونيا لتعزيز خط الهجوم، بالإضافة للهولندي فرينكي دي يونج لتدعيم خط الوسط.

ومع ذلك، أكدت الصحيفة، أن بعض مسؤولي مانشستر يونايتد، سافروا إلى إسبانيا، من أجل التفاوض مع ريال مدريد على ضم البرازيلي كاسيميرو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد يفضل الاحتفاظ بكاسيميرو بين صفوفه لأنه لا يزال يلعب بشكل منتظم مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد لم يتلق أي عروض رسمية لضم كاسيميرو حتى الآن، لكن فلسفة النادي واضحة، وهي أن أي شيء يمكن أن يحدث حتى اليوم الأخير من الميركاتو.