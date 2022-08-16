  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد يتحرك لخطف لاعب من وسط ريال مدريد

الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يتحرك لخطف لاعب من وسط ريال مدريد



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الثلاثاء، مفاجأة كبرى بشأن اهتمام مانشستر يونايتد بأحد نجوم ريال مدريد لضمه هذا الصيف.

ودخل مانشستر يونايتد الموسم الحالي في البريميرليج، بشكل سيئ، حيث تلقى خسارتين في الجولتين الأولى والثانية، ليتذيل جدول الترتيب.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الوضع المزري لمانشستر يونايتد، دفع مسؤولي النادي لمحاولة جلب العديد من الصفقات الجديدة لإعادة هيبة الفريق.

وارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ألفارو موراتا وبيير إيمريك أوباميانج وراؤول دي توماس وماتيوس كونيا لتعزيز خط الهجوم، بالإضافة للهولندي فرينكي دي يونج لتدعيم خط الوسط.

ومع ذلك، أكدت الصحيفة، أن بعض مسؤولي مانشستر يونايتد، سافروا إلى إسبانيا، من أجل التفاوض مع ريال مدريد على ضم البرازيلي كاسيميرو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد يفضل الاحتفاظ بكاسيميرو بين صفوفه لأنه لا يزال يلعب بشكل منتظم مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد لم يتلق أي عروض رسمية لضم كاسيميرو حتى الآن، لكن فلسفة النادي واضحة، وهي أن أي شيء يمكن أن يحدث حتى اليوم الأخير من الميركاتو.

#مانشستر يونايتد #ريال مدريد #كاسيميرو

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يكشف حقيقة تواصل الإدارة الأمريكية مع حركة حماس

وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه

ميدل إيست آي: الفلسطينيون في السلفادور ..من العمل كباعة جائلين إلى الوصول لرئاسة البلاد

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

الجهاد الاسلامي: الحديث عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين "مُضلل"

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصدر توضيحا حول ما جاء بإجابته في المؤتمر الصحفي في المانيا

20220817095355

غضب وهستيريا في إسرائيل وهجوم لاذع على الرئيس عباس بعد تصريحاته في المانيا

مصدر في المقاومة يحسم الجدل حول سقوط الصواريخ على المواطنين أثناء العدوان الأخير

صحيفة : مباحثات الجهاد الإسلامي والقاهرة في طريق مسدودة

20220816142944reup-2022-08-16t142759z_1980805611_rc2qxv9h1p5f_rtrmadp_3_germany-palestinians-730x438 (2)

الرئيس عباس يتهم إسرائيل بارتكاب "50 مجزرة" ضد الفلسطينيين.. ولابيد يعلق

الاتصالات الفلسطينية