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لابيد يعقد اجتماعًا "للكابينت" مساء اليوم

السبت 06 أغسطس 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يعقد اجتماعًا "للكابينت" مساء اليوم



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، عند الساعة 10 ونصف مساء اليوم السبت.
 
وفي السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن لابيد دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحضور غدًا لإطلاعه على تحديثات أمنية.
 
وكان رئيس الوزراء يائير لابيد، تباحث مع وزير الجيش بيني غانتس بشأن عملية "الفجر" ضد قطاع غزة، وأكد أنه سيجري مزيدًا من التقييم للوضع في مبنى الكرياه مساء اليوم.
 
وشن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، حملة عسكرية ضد قطاع غزة، أطلق عليها اسم "الفجر الصادق"، بدأها باغتيال قائد "سرايا القدس" -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي- تيسير الجعبري وعدد من القادة الآخرين.
 
وقصف الجيش الإسرائيلي في إطار حملته العسكرية، مواقع ومراصد للفصائل الفلسطينية، وأراضٍ زراعية ومنازل للمدنيين وسيارات مدنية.
 
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وإصابة 125، بحسب ما أكدته وزارة الصحة بغزة.
 
وردت الفصائل الفلسطينية بقصف صاروخي كثيف لمستوطنات غلاف غزة وعسقلان والنقب وغوش دان قرب تل أبيب.

#يائير لابيد

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