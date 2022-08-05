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بالفيديو: مشهد مروع من قصف طيران الاحتلال برج فلسطين" وسط قطاع غزة

السبت 06 أغسطس 2022 01:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مشهد مروع من قصف طيران الاحتلال برج فلسطين" وسط قطاع غزة



غزة/سما/

نشرت قناة عبرية، مشهدا مروعا يظهر لحظة قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي "برج فلسطين" وسط قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "كان" الرسمية رجلا يقوم بتنظيف أرضية إحدى الشقق في المبنى، قبل أن يتم تفجير المبنى فجأة بصاروخ إسرائيلي ليجد نفسه مباشرة تحت الأنقاض.

وشن طيران الاحتلال ، اليوم، غارتين على شقة في برج وسط مدينة غزة، وأخرى على مرصد للمقاومة شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع "عدد الشهداء في العدوان الاسرائيلي الذي بدأ عصر الجمعة الى 10 شهداء.

ونعت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود"، قائلة إنه "ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة"

#غزة #برج فلسطين

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