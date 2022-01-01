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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على "عشيقة" بوتين

الأربعاء 03 أغسطس 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على "عشيقة" بوتين



وكالات

 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ،(الثلاثاء) ، جولة أخرى من العقوبات ضد روسيا ، من بينها عقوبات شخصية على لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة ألينا كابيفا ، التي تعتبر عشيقة بوتين منذ سنوات.

وقامت الحكومة الأمريكية بتجميد تأشيرة Kavieva .تشير التقديرات إلى أن بوتين وكاباييفا لديهما 3 أطفال غير ان بوتين لم يتطرق رسميًا إلى هذه المزاعم.

عوقبت ألينا ماراتوفنا كاباييفا، التي كانت تربطها علاقة عاطفية بالزعيم الروسي، لكونها "كانت قائدة أو مسؤولة أو مسؤولة تنفيذية كبيرة أو عضوًا في مجلس إدارة حكومة الاتحاد الروسي"، حسب بيان وزارة الخزانة.

وصف البيان كاباييفا البالغة من العمر 39 عامًا، بأنها "تربطها علاقة وثيقة ببوتين". وهي عضو سابق في مجلس الدوما، و"الرئيسة الحالية لمجموعة الإعلام الوطني، وهي إمبراطورية مؤيدة للكرملين من مؤسسات التلفزيون والإذاعة والمطبوعات".

في أبريل/ نيسان، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن معاقبة كاباييفا كانت قيد النظر من قبل الولايات المتحدة، ولكن كان هناك قلق من أن مثل هذه الخطوة ستؤجج التوترات نظرًا لقربها من بوتين.

في وقت سابق، فُرضت عقوبات على كاباييفا من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

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