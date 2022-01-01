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سحل واعتداء بعنف.. فيديو صادم يظهر وحشية الاحتلال لحظة اعتقال القيادي السعدي

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحل واعتداء بعنف.. فيديو صادم يظهر وحشية الاحتلال لحظة اعتقال القيادي السعدي



رام الله / سما /

انتشر فيديو كاميرات المراقبة التي تم البحث فيها صباح يوم الثلاثاء، عن وحشية جيش الاحتلال خلال اعتقال القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي في مدينة جنين.

وأظهر الفيديو، سحل جنود الاحتلال للقيادي السعدي، وسحبه والاعتداء عليه بعنف.

وكان جيش الاحتلال اقتحم مخيم جنين واعتقل السعدي، فيما استشهد الشاب ضرار الكفريني وأصيب آخر.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورة للسعدي، وقالت:" إسرائيل ترسل لمصر صورة جديدة من غرفة استجواب بسام السعدي زعيم حركة الجهاد في جنين، لقد أبلغت إسرائيل مصر الآن أنه بخير، وستعطي غزة المزيد من المواد من أجل الحفاظ على السلام في الجنوب."

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