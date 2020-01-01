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تسريبات: "تيك توك" يستعد لطرح تطبيق موسيقي ينافس "سبوتيفاي"

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات: "تيك توك" يستعد لطرح تطبيق موسيقي ينافس "سبوتيفاي"



وكالات / سما /

كشفت تسريبات أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك" يستعد للمنافسة وبقوة في عالم الموسيقى الرقمية.

وتظهر براءات اختراع حصل عليها موقع "إنسايدر" الأمريكي أن "تيك توك" يعمل على طرح تطبيق تشغيل موسيقي.

وتقدمت "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" بطلب علامة تجارية في شهر مايو/ أيار الماضي باسم "تيك توك ميوزيك"، ستتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل ومشاركتها والتوصية بها، وكذلك التعليق على الموسيقى، بالإضافة إلى بث الصوت والفيديو.

وأشارت التسريبات إلى أن شركة "بايت دانس" تقدمت بالفعل بطلب للحصول على العلامة التجارية "تيك توك ميوزيك" في أستراليا في شهر نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن "تيك توك" تمتلك خبرة في مجال الموسيقى الرقمية، من خلال تطبيقها "ريسو"، الذي طرحته في عام 2020 في الهند والبرازيل وإندونيسيا، الذي يمتلك القدرة على إنشاء قوائم التشغيل ومشاركة الأغاني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تقرير سابق لموقع "إنسايدر" ذكر أن عدد المستخدمين النشطين لتطبيق "ريسو" داخل الهند وحدها في الفترة بين يناير 2021 ونفس الشهر في 2022 نما بنسبة 304 بالمئة، بالمقارنة مع عدد المستخدمين النشطين على "سبوتيفاي" في نفس الفترة والدولة (38 بالمئة).

#سبوتيفاي #تيك توك #الموسيقى

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