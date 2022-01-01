رسمياً.. شاومي تكشف مواصفات أحدث هواتفها الذكية "Redmi K50"

وكالات / سما /

قامت شركة شاومي بالكشف رسمياً عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية Redmi K50i، والذي يتوقع خبراء التقنيات أن يحقق مبيعات مرتفعة في سوق هواتف الأندرويد.

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن هاتف Xiaomi Redmi K50i يأتي بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، حيث تبلغ أبعاده 163.6/74.3/8.9 ملم، فيما يصل وزنه إلى 200 غراماً، كما أنه مدعم بتقنيات Infrared للتحكم في الأجهزة الكهربائية عن بعد.

وزودت شاومي هاتفها الجديد بشاشة متطورة من نوع FFS LCD، التي تعمل مع تقنيات Dolby Vision و HDR10، حيث يبلغ مقاس هذه الشاشة 6.6 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 2460/1080 بكسل، ولها تردد يعادل 144 هيرتزاً، فيما يصل معدل سطوعها إلى 407 شمعة/م تقريباً

وتم دعم هاتف Redmi K50i بتقنيات حديثة تضمن له أداء ممتازاً، فتم تزويده بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 8100 الحديث، ومعالج رسوميات حديث من نوع Mali-G610 MC6، إلى جانب ذواكر وصول عشوائي تبلغ سعاتها 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 128 و265 غيغابايت.

كما يمتاز هاتف الأندرويد الجديد بقدراته العالية في التصوير الفوتوغرافي، حيث أنه مزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 64+8+2 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، والتي تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وإلى جانب ما سبق، فقد جهزت شاومي الهاتف الذكي Redmi K50i بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C 2.0، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 5080 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 67 واطاً.

وكانت شركة شاومي قد أزاحت الستار مؤخراً عن هاتفها الذكي 12S Ultra، الذي جاء بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وهو مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وتبلغ أبعاد الهاتف 163.2/75/9.1 ملم، فيما يصل وزنه إلى 225 غراماً.

وزودت شاومي الهاتف الذكي بشاشة متطورة من نوع LTPO2 AMOLED، والتي تعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات، حيث يبلغ مقاس هذه الشاشة 6.73 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 3200/1440 بكسل، ولها تردد يعادل 120 هيرتزاً، فيما يصل معدل سطوعها إلى 521 شمعة/م تقريباً.

وتم دعم هاتف Xiaomi 12S Ultra بتقنيات قوية تضمن له أداء شديد الكفاءة، حيث تم تزويده بمعالج حديث من نوع Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات متطور من نوع Adreno 730، إلى جانب ذواكر وصول عشوائي تبلغ سعاتها 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 256 و512 غيغابايت، إضافة إلى أنه يعمل بنظام تشغيل Android 12 مع واجهات MIUI 13.