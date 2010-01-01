ديانا كرزون : أنا نجمة الأردن الأولى

وكالات / سما /

لقبت الفنانة الأردنية سوبر ستار العرب، الفنانة ديانا كرزون، نفسها بـ "نجمة الأردن الأولى"، من خلال إيجابات مختصرة وواضحة، تتطلب كلمة واحدة (نعم)، أو (لا)،وذلك خلال إحدى الاستضافات الفنية التي قامت بها مؤخرا.

ورغم أن طبيعة الفقرة تتطلب عدم الشرح، فإن الفنانة الأردنية ديانا أصرت على التعليق على السؤال الموجه لها، بأنها نجمة الأردن الأولى، مؤكدة أن الجميع يعرف ويقر بأن عمر العبداللات هو نجم الأردن الأول، وأن ديانا كرزون هي نجمة الأردن الأولى، وهذا هو حكم الجمهور ورأيهم.

وخلال اللقاء قالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أيضًا، إن أكثر عام كان مؤلماً بحياتها وتمنت عدم وجوده إطلاقاً كان سنة 2010، وهي السنة التي كادت أن تفقد بها والدتها بسبب مرض شديد ألم بها ولظروف قاهرة لم تستطع أن تكون بجانبها في ذلك الوقت، إضافة لعدد كبير من المشاكل التي مرت بها على الصعيد الفني بنفس السنة.

كما اختارت ديانا الشهرة على حساب المال، والعائلة على حساب الفن، والزواج على حساب الزواج عن حب كون الاحترام والتقدير يولدان الحب، كما فضلت الأيام الحالية على العودة للوراء.