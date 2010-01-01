  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ديانا كرزون : أنا نجمة الأردن الأولى

الخميس 14 يوليو 2022 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديانا كرزون : أنا نجمة الأردن الأولى



وكالات / سما /

لقبت الفنانة الأردنية سوبر ستار العرب، الفنانة ديانا كرزون، نفسها بـ "نجمة الأردن الأولى"، من خلال إيجابات مختصرة وواضحة، تتطلب كلمة واحدة (نعم)، أو (لا)،وذلك خلال إحدى الاستضافات الفنية التي قامت بها مؤخرا.

ورغم أن طبيعة الفقرة تتطلب عدم الشرح، فإن الفنانة الأردنية ديانا أصرت على التعليق على السؤال الموجه لها، بأنها نجمة الأردن الأولى، مؤكدة أن الجميع يعرف ويقر بأن عمر العبداللات هو نجم الأردن الأول، وأن ديانا كرزون هي نجمة الأردن الأولى، وهذا هو حكم الجمهور ورأيهم.

وخلال اللقاء قالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أيضًا، إن أكثر عام كان مؤلماً بحياتها وتمنت عدم وجوده إطلاقاً كان سنة 2010، وهي السنة التي كادت أن تفقد بها والدتها بسبب مرض شديد ألم بها ولظروف قاهرة لم تستطع أن تكون بجانبها في ذلك الوقت، إضافة لعدد كبير من المشاكل التي مرت بها على الصعيد الفني بنفس السنة.

كما اختارت ديانا الشهرة على حساب المال، والعائلة على حساب الفن، والزواج على حساب الزواج عن حب كون الاحترام والتقدير يولدان الحب، كما فضلت الأيام الحالية على العودة للوراء.

#الأردن #ديانا كرزون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس جديدة متعلقة بصفقة تبادل الأسرى

مسؤول رفيع يكشف : هذا ما سيعلنه بايدن من السعودية حول إسرائيل ..

بالأسماء.. الإعلان عن الدفعة الثانية من موافقات لم الشمل

إجراءات جديدة من الشرطة بغزة بشأن الحفلات في الشوارع

أمريكا تطلب من الأردن تسليم أحلام التميمي لمحاكمتها

صور : استعدادات إسرائيلية لوصول بايدن اليوم إلى المنطقة

الدولار يتجاوز اليورو للمرة الأولى منذ 20 عاما

الأخبار الرئيسية

اصابة اثنين من عناصر الشرطة احدهما خطيرة في اشتباك مع مطلوبين بنابلس

الاعلام العبري: السعودية ستعلن هذا الأسبوع عن فتح مجالها الجوي للرحلات الإسرائيلية

السفارة الاميركية تنشر برنامج زيارة بايدن الى بيت لحم ولقاء ألرئيس عباس

صفقة اسرائيلية : السفر للفلسطينيين عبر مطار "رامون" مقابل وقف اجراءات الجنايات الدولية

صحة غزة تعلن عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم