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150 الف مصل ادوا اليوم صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

السبت 09 يوليو 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
150 الف مصل ادوا اليوم صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أدى عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية إن 150 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد بالمسجد المبارك.

وبدأ توافد الفلسطينيين، بمن فيهم عائلات كاملة ضمت رجال ونسوة وأطفال، إلى المسجد، منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.

ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد.

وانتشرت قوات من اشرطة الاحتلال، في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وأزقتها.

ووزع نشطاء، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة.

كما وزع النشطاء، الحلوى على المصلين، الذين توافدوا الى المسجد.

وهتف الفلسطينيون "بالروح بالدم، نفديك يا أقصى"، و"الله أكبر"، و"حرية حرية".

وشهدت شوارع مدينة القدس الشرقية، أزمات مرورية، مع توافد المصلين إلى المسجد.

ومع انتهاء الصلاة، توجّه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.

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