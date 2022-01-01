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مصر.. القبض على القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

الخميس 30 يونيو 2022 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. القبض على القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال



وكالات / سما /

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، من القبض على المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أنه "تم تحديد مكان اختباء العضو بإحدى الهيئات القضائية، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وتمت مداهمة المكان والقبض عليه".

وأشارت إلى أنه "تم تحديد المكان باستخدام أجهزة البحث الحديثة، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وكانت مصادر خاصة قالت في تصريحات صحفية، إن مجلس الدولة في مصر، قرر رفع الحصانة عن المستشار ”أ.ح“، كونه المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.

وعثرت السلطات الأمنية المصرية، على جثة شيماء جمال، مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك بعد اختفائها لأيام.

وسيطرت حالة من الغموض حول مكان هروب المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، عقب اتهامه بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وسط أنباء عن هروبه خارج البلاد.

لكن وسائل إعلام محلية، أفادت فجر الخميس، بإلقاء القبض عليه.

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