منتخب فلسطين يرتقي إلى الترتيب 94 في تصنيف "فيفا" الجديد

رام الله / سما /

ارتقى منتخبنا الوطني الفلسطيني إلى المركز 94 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس.

وجاء ارتقاء المنتخب إلى هذا الترتيب بعد نجاحه في التأهل لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023.

كما عاد منتخبنا الوطني إلى قائمة أفضل 15 منتخبا على مستوى القارة الآسيوية.

عربيا، واصلت المغرب تصدر المنتخبات العربية بعدما حلت في المركز 22 بينما ارتقت تونس إلى المركز 30، تليها مصر بالمركز 40 ثم الجزائر 41.

ودوليا حافظت البرازيل على صدارة التريتب تليها بلجيكا ثانية، بينما ارتقت الأرجنتين إلى المركز الثالث.