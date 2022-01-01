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بلاغ بتفخيخ مطار يريفان تزامنا مع وصول وزير الخارجية الروسي

الأربعاء 08 يونيو 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاغ بتفخيخ مطار يريفان تزامنا مع وصول وزير الخارجية الروسي



وكالات

أفادت وزارة الطوارئ الأرمنية اليوم الأربعاء بأنها تلقت بلاغا بتفخيخ مطار يريفان الدولي، وذلك بعد حوالي نصف ساعة على هبوط طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هذا المطار.

وقالت الطوارئ الأرمنية في بيان لها: "في 8 يونيو، الساعة 14:54 بعد الظهر، تلقى المركز الوطني لإدارة الأزمات معلومات بأن عبوة ناسفة زرعت في مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان".

ووصل إلى الموقع طاقم من رجال الإطفاء والإنقاذ، ومجموعة عملياتية من مركز إدارة الأزمات، إضافة إلى فريق متخصصين في إزالة الألغام.

 

وفي وقت لاحق قالت الطوارئ الأرمنية إنه لم يتم العثور على أي متفجرات في المطار.

ووصل لافروف واوفد المافق له إلى يريفان في زيارة رسمية قادما من أنقرة، حيث أجرى محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.

المصدر: وكالات 

 
 
#روسيا #مطار يريفان

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