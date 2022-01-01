صورة: الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

القاهرة/سما/

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز يوم السبت تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، لم تكشف عن سببها.

ونشرت ياسمين صورة عبر "إنستغرام" ظهرت فيها وهي على سرير بأحد المستشفيات، وكتبت :"أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز سبق ودخلت المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 21 يوليو، أعلن العوضي خروج زوجته من العناية المركزة.

لكن وفي 10 أغسطس غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل "مفاجئ"، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، وفق ما ذكرت مواقع مصرية.





