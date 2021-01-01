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شكل الفريق الأول من "وحدة الظل" للاحتفاظ بالجندي شاليط

بالفيديو: كتائب القسام تكشف معلومات حصرية لأول مرة عن الشهيد باسم عيسى

الأحد 05 يونيو 2022 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: كتائب القسام تكشف معلومات حصرية لأول مرة عن الشهيد باسم عيسى



غزة/سما/

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية  حماس ، مساء اليوم السبت، معلومات حصرية لأول مرة عن الشهيد القائد باسم عيسى .

ونشرت كتائب القسام فيلم "قائد اللواء" الذي يروي السيرة الجهادية لقائد لواء غزة في كتائب القسام الشهيد/ باسم صبحي عيسى (أبو عماد).

واستعرض الفيلم كيفية انخراط القائد باسم عيسى في العمل الجهادي وتأسيسه لمرحلة الالتحام مع الاحتلال من نقطة الصفر.

ويظهر الفيلم الشهيد وهو يتحدث عن عملية مسجد مصعب بن عمير في حي الزيتون والتي كانت بالاشتراك مع الشهيد القائد عماد عقل، والتي راح ضحيتها 3 جنود إسرائيليين في كمين محكم مكن القادة الشهداء من اغتنام قطعتي سلاح من نوع m16.

ونشرت لأول مرة كتائب القسام فيديو للشهيد القائد باسم عيسى برفقة الشهيد القائد عدنان الغول وهما يطلقان أول قذيفة هاون في تاريخ مقاومة الاحتلال الصهيوني، ثم البدء في تجربة إطلاق الصواريخ محلية الصنع.

وقال نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى "إن الشهيد القائد باسم عيسى هو من شكل الفريق الأول من "وحدة الظل" التي احتفظت بالجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط.

وظهر في الفيلم، عدد من قادة القسام وحركة حماس بينهم ريس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعضو مكتبها محمود الزهار والقائد في الكتائب أحمد الغندور في أول ظهور رسمي له.

وأعلنت كتائب القسام في 30 رمضان 1442هـ، الموافق 12 مايو 2021 استشهاد قائدها في لواء غزة باسم عيسى "أبو عماد" وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة خلال معركة "سيف القدس".

#كتائب القسام #الشهيد باسم عيسى #الاحتلال

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