  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

اتبع هذه الخطوات لتتفادى بطء الإنترنت

الأربعاء 25 مايو 2022 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتبع هذه الخطوات لتتفادى بطء الإنترنت



وكالات / سما /

قد تتعرض سرعات الإنترنت لبطء بسبب عدد من الأمور، من ضمنها أن يكون جهاز التوجيه الخاص بك قديمًا أو قد يكون بعيدًا جدًا عن التلفزيون أو الكمبيوتر على سبيل المثال، قد تكون هذه الإصلاحات سهلة مثل إعادة تشغيل المودم والموجه أو الترقية إلى شبكة متداخلة.

معرفة السبب:

أولاً، قم باستكشاف أخطاء اتصال الإنترنت البطيء وإصلاحها إذا كانت شبكة Wi-Fi لديك بطيئة وتعتقد أن مزود الخدمة الخاص بك يخنق اتصالك، فمن المهم استعراض قائمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ضمنها التحقق من أن جهاز التوجيه الخاص بك يقع في مكان مركزي في منزلك ، وقم بتغيير موضع الهوائيات الخاصة به، وتحقق مرة أخرى من أمان الشبكة وما إلى ذلك.

سرعة الإنترنت

بمجرد التأكد من عدم وجود تفسيرات بسيطة لمشاكل Wi-Fi لديك ، يمكنك الحصول على قياس أكثر تعمقًا لصحة الإنترنت لديك بعدة طرق. قم باختبار بسيط من خلال M-Lab. سيؤدي هذا إلى التحقق من سرعة الاتصال لديك، وقياس ما إذا كان مزود خدمة الإنترنت لديك يوفر أداءً ثابتًا بغض النظر عن المحتوى الذي تصل إليه. هذا القياس ليس مثاليًا ، لكنه نقطة انطلاق جيدة.

شبكة VPN موثوقة

إذا أجريت اختبارًا أوليًا أساسيًا على الإنترنت وما زلت تعتقد أن شيئًا ما قد يكون غريبًا مع مزود خدمة الإنترنت، فابدأ في البحث عن شبكات VPN. هناك العشرات من الأسباب للحصول على VPN، والعديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء البحث عن أفضل شبكة افتراضية خاصة مثل الأمان والسعر ومواقع الخادم.

لكن VPN تخفي أيضًا عنوان IP الذي يستخدمه مقدمو الخدمة لتحديد هويتك، لذلك إذا كان اختبار السرعة الخاص بك مع VPN أسرع من دون VPN، فقد يعني ذلك أن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يستهدف عنوان IP الخاص بك للاختناق.

إصلاح الإنترنت الخاص بك

إذا اكتشفت أن مزود الخدمة الخاص بك يخنق الإنترنت لديك ، فقد لا يكون هناك الكثير مما يمكنك فعله بالفعل. يعيش العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة في مناطق بها احتكارات لمزود خدمة الإنترنت علي سبيل المثال، لذلك قد لا تتمكن من العثور على مزود أفضل.

لكن إليك بعض الردود المفيدة

إذا كانت لديك خيارات فاستخدم أفضل مزود في منطقتك. استخدم VPN الخاص بك للحفاظ على سرعات أكثر اتساقًا. لا يمكن لشبكة VPN أن تحل مشكلة الاتصال السيئ أو الأسباب الأخرى وراء بطء خدمتك، لكنها يمكن أن تخفف من الاختناق من مزودي خدمة الإنترنت.

اتصل بمزود الخدمة الخاص بك وهدد بتبديل مقدمي الخدمة إذا لم يتوقفوا عن اختناق الإنترنت، قد يبدو هذا من الطراز القديم، ولا يمكن ضمان نتائج دائمة، ولكن استجاب مقدمو الخدمة بشكل إيجابي لمثل هذه التكتيكات عندما استخدمتها.

#الإنترنت #سرعات #Wi-Fi

الأكثر قراءة اليوم

“شابّة اسرائيلية” تفضح أسرار النائب الإسرائيلي المتطرف “بن غفير” وتثير غضبه ..

يديعوت: قرار بمنع إنزال الأعلام الفلسطينية المضادة لمسيرة المستوطنين بالقدس يوم الاحد

بينيت: مسيرة الأعلام ستجري وفق مسارها المخطط لها..وغانتس: حماس لن تهدد سيادتنا

وفاة والد الملكة رانيا العبد الله

أسعار صرف العملات

دون تطبيع معلن..السعودية تفتح أبوابها لرجال الأعمال الاسرائيليين

مصر: الحكومة ترد على صورة إقامة حفل إسرائيلي في منطقة الأهرامات

الأخبار الرئيسية

photo_2022-05-27_21-31-28

من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟

photo_2022-05-27_20-30-44

بالفيديو: "ما خفي أعظم" يكشف معلومات لأول مرة ولقطات حصرية عن معركة سيف القدس

-

صورة: كتائب القسام تكشف عن محاولة خطف جنود إسرائيليين خلال معركة "سيف القدس"

حماس والشعبية: المقاومة جاهزة للرد اذا حاول الاحتلال المساس بالأقصى

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

الاتصالات الفلسطينية