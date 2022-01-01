كيف تحذف معلوماتك الشخصية من نتائج بحث جوجل؟

وكالات / سما /

هل سبق أن جربت البحث عن معلوماتك الشخصية في جوجل، وفوجئت بأن بريدك الإلكتروني، أو رقم هاتفك، أو غيرها من البيانات الشخصية؛ متاحة أمام كل من يخطر بباله أن يبحث عن اسمك؟ في الواقع لم تعد تلك مشكلة بعد الآن؛ إذ بات بإمكان المستخدمين حذف معلوماتهم الشخصية من نتائج بحث جوجل، وسنشرح لكم الكيفية في هذا التقرير:

كيفية حذف المعلومات الشخصية من نتائج بحث جوجل

أعلنت منصة البحث جوجل أنه سيصبح بإمكان المستخدمين التقدم بطلبات لإزالة نتائج بحث جوجل الإضافية التي تحتوي على معلوماتهم الشخصية.

وكانت الشركة قد وضعت معايير عالية للغاية من قبل فيما يتعلق بالحصول على نتائج تضم معلومات شخصية عن المستخدمين، مثل بريدهم الإلكتروني، أو عنوان منزلهم، أو رقم هاتفهم.

إذ كتبت ميشيل شانغ، مديرة السياسة العالمية للبحث، ضمن الإعلان: "لا شك أن الوصول المفتوح إلى المعلومات يمثل الهدف الرئيس لعمليات البحث، وينطبق الأمر نفسه على تمكين الناس بالأدوات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم والحفاظ على خصوصية بياناتهم الشخصية الحساسة التي تكشف هويتهم". ويمكن للتدابير الجديدة أن تحمي المستخدمين من استغلال معلوماتهم الشخصية من قبل بعض الأشخاص الذين قد يفكرون في إزعاجهم باستخدام تلك المعلومات، أو حتى تهديدهم وابتزازهم.

ماذا يتوجب عليّ أن أفعل؟

يمكنك بدء عملية الإزالة عن طريق زيارة صفحة دعم الموضوع، وسحب الشاشة إلى منتصف الصفحة، ثم الضغط على زر "بدء طلب الإزالة" الأزرق.

وسيجري سؤالك في البداية عما إذا كنت قد تواصلت مع مالك موقع الويب، وليس من الضروري أن تفعل ذلك، لهذا يمكنك أن تضغط على "كلا، لا أفضِّل ذلك".

وحين تسأل جوجل عما ترغب في إزالته، يمكنك اختيار: "المعلومات الشخصية، مثل أرقام التعريف والمستندات الخاصة".

واختر بعدها نوعية المعلومات الشخصية التي تظهر في نتائج البحث، مثل تفاصيل الاتصال بك، أو رخصة قيادتك.

وتقتصر هذه الخطوات على إزالة النتائج من مواقع الويب النشطة؛ حيث توجد استمارة منفصلة يمكن استخدامها للصفحات المخبأة.

اضغط على المربع الذي يشير إلى أن المحتوى لا يزال معروضاً على الموقع حالياً. وبعدها سيكون السؤال التالي حول ما إذا كان الطلب متعلقاً بهجمات "جمع/استغلال المعلومات الشخصية"، التي تعرفها جوجل بأنها "مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك بنيّة ضارة، أو التهديد، أو التحرّش".

ثم ستطلب منك المنصة اسمك بالكامل، ودولة الإقامة، والبريد الإلكتروني. ويُسمح لك بتقديم طلبات إزالة فقط حين تكون النتائج متعلقةً بك أو بشخصٍ تمثله رسمياً.

ويمكن تقديم ما يصل إلى ألف رابط في المرة؛ حيث تطلب منصة جوجل عناوين URL التي تحتوي على المحتوى أو الصور المسيئة، كما ستطلب منك مشاركة نتائج البحث التي يظهر فيها المحتوى.

ويمكنك مراجعة دليل جوجل للعثور على عناوين URL للمحتوى، والصور، وصفحات نتائج البحث.

أرفق لقطة الشاشة مع طلبك، لتستعرض موقع ظهور بياناتك الشخصية في صفحة الويب. وسيطلب منك في نهاية الاستمارة أن تشارك قائمة بمصطلحات البحث ذات الصلة، مثل اسمك الكامل، ولقبك، واسمك الأوسط. كما ستحصل على فرصة لمشاركة تفاصيل تكميلية قبل التوقيع وتقديم طلب الإزالة.

وستصلك رسالة تأكيد من جوجل لتعرف أن المنصة تسلمت طلب الإزالة بنجاح.

ولا نعلم كم المدة التي ستستغرقها مراجعة الطلب، ولكن جوجل ستخبرك بالتأكيد حين تقرر التصرف، أو عدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.

حيث تعد المنصة بتقديم تفسيرات موجزة عند رفض الطلبات، وتسمح بتكرار الطلب مرةً أخرى، وفقاً لما ورد في مجلة Wired الأمريكي.