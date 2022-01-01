وفاة لاعب أياكس السابق بعد تعرضه للضرب من قبل عائلته!

وكالات / سما /

توفى الكونجولي جودي لوكوكي لاعب أياكس الهولندي السابق بعد تعرضه للضرب من قبل عائلته، حيث لم يستطع الأطباء إنقاذه.

ونشرت الصحف الهولندية أن جودي لوكوكي قد ذهب إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب من قبل أقاربه، وتوفى بعد عملية بتر ساقه.

وكان جودي لوكوكي الذي توفى عن عمر يناهز 29 عاماً لاعباً دولياً مع منتخب الكونجو الديمقراطية، ولعب قبلها في منتخب الشباب الخاص بهولندا.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلاً عن “بارول” الهولندية بأن جودي لوكوكي قد توفى بسبب سكتة قلبية في مستشفى ألميري بعد تعرضه للضرب على أيدي أحد أفراد عائلته أثناء مشادة كلامية.

وتوجه اللاعب جودي لوكوكي يوم الأحد إلى المستشفى لشعوره بصداع وألم في ركبته، لكن حالته كانت أخطر مما كانت تبدو عليه في البداية.

وقرر الأطباء بعدها بتر ساقه التي أصيبت بشدة بالعدوى، لكنه دخل في غيبوبة بعد العملية وتعرض لسكتة قلبية، وبدأت الشرطة التحقيق في تلك الواقعة الأليمة بعد وفاة اللاعب.