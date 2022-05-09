المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 2022/05/09
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 303 شاحنة
تصدير عدد 39 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد 10 شاحنات غاز طهي
ادخال 21 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 509 مسافر قادمين من الجانب المصري
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 1123 مسافر قادم من الخارج.
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 540 معتمر.