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المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 2022/05/09

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد 303 شاحنة

تصدير عدد 39 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة: 

استيراد 10 شاحنات غاز طهي

ادخال 21 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 509 مسافر قادمين من الجانب المصري

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 1123 مسافر قادم من الخارج.

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 540 معتمر.

#المالية بغزة #المعابر #الجمارك

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