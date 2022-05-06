الخرّاج.. ‫ما أسبابه؟

وكالات / سما /

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض ‫الجلدية إن الخرّاج مرض جلدي بكتيري يظهر في صورة تجمع صديدي داخل ‫تجويف في الأنسجة، وتتمثل أعراضه في الاحمرار والتورم.

‫وأضافت الرابطة أن الخراج يظهر بأحجام متنوعة؛ حيث قد يبلغ قطره بضعة ‫ملليمترات، في حين قد يصل إلى حجم التفاحة. ولا يقتصر ظهور الخراج على ‫سطح الجلد فقط، بل إنه قد يتكون في أي جزء من الجسم.

‫وقد يؤدي الخراج إلى نشر مسببات الأمراض في الأنسجة بالجسم جراء ‫تراكم الصديد، وهو ما قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم في أسوأ الحالات.

‫عدوى بكتيرية

‫عادة ما يظهر الخراج نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية في الأساس، مثلا عند ‫الإصابة بجروح في أثناء الحلاقة أو من خلال وصول البكتيريا إلى الجسم بسبب ‫عدم التعامل بشكل سليم مع الجروح.

‫وقد ينشأ الخراج أيضا نتيجة الالتهابات الناجمة عن الإصابات والأجسام ‫الغريبة والعمليات، التي تتم في الجهاز المناعي.

‫وأشارت الرابطة إلى أن الخراجات الصغيرة على سطح البشرة غالبا ما تشفى ‫من تلقاء نفسها في غضون يومين إلى 3 أيام، ولكن إذا ظهرت أعراض ‫مرضية إلى جانب التجمع الصديدي، مثل الحمى أو القشعريرة، ففي هذه الحالة ‫يجب استشارة الطبيب فورا.

تسمم الدم

‫ويجب الانتباه بشدة إلى المؤشرات التحذيرية للخراج، التي يمكن ملاحظتها ‫من خلال ظهور علامات حمراء على سطح الجلد، والتي قد تكون في أسوأ ‫الحالات علامة على تسمم الدم. وأعراض الإصابة بعدوى بسبب خراج في ‫أحد الأعضاء الداخلية تتمثل في الشعور بالتعب والحمي والإجهاد العام، وفي مثل ‫هذه الحالات يتعين على المريض التوجه إلى الطبيب فورا، وفي حال ظهور ‫خراج في منطقة الفك فإنه ينبغي استشارة طبيب الأسنان.

‫ولا يجوز أبدا الضغط على المنطقة المحيطة بالخراج أو ثقبه، وإلا ينشأ ‫خطر انتشار الصديد والبكتيريا ويزداد حجم الخراج. وأشارت الرابطة إلى أن ‫الخراجات الصغيرة تتكون وتنضج وتنفجر من تلقاء نفسها، وعندئذ يجب تطهير ‫الجرح وتغطيته بلاصقة طبية.

‫وفي بعض الأحيان، يتم فتح الخراج بواسطة التدخل الجراحي، كما يصف الطبيب ‫بعض المضادات الحيوية بشكل إضافي.

وهناك أدوية لعلاج الخراج يتم صرفها ‫من الصيدلية بدون روشتة الطبيب مثل المراهم، ومع ذلك لا يجوز استعمال ‫هذه الأدوية بكل بساطة من دون استشارة الطبيب.

‫نظافة وتطهير

‫ولمنع تكون الصديد، يحب على المرء الاهتمام بالنظافة وتطهير الجرح جيدا، ‫بالإضافة إلى أن الملابس التي تحتك بالجلد بشدة يمكن أن تؤدي إلى تكون ‫الخراج.

وإذا كنت الخراجات تظهر لدى المرء بكثرة، فيتعين عليه التحقق من ‫أسباب ذلك، فربما يكون ذلك مؤشرا على الإصابة بمرض السكري.