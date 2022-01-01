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أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"

الإثنين 02 مايو 2022 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"



القدس المحتلة/سما/

علق الاعلام الاسرائيلي ،مساء اليوم الاثنين، على اعلان كتائب القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية أرئيل".

وقال اليؤور ليفي المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت: إعلان الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليته عن ‎عملية أريئيل لم يحصل مثله منذ زمن طويل، هو بمثابة إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وعقب الصحفي الاسرائيلي هيلل بيتون روزين من القناة 14 العبرية "المتوقع من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أن يفرض عقوبات على قطاع غزة، في أعقاب إعلان الجناح العسكري لحماس مسؤوليته عن عملية مستوطنة أرئيل.


من جهته قال الصحفي الاسرائيلي رون نوتكين من القناة 13 العبرية" إن تبني حماس المسؤولية عن عملية أرئيل، هو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة - والسؤال هل هذا التبني يبرر لنا الرد ضد قطاع غزة، أم أن إطلاق الصواريخ فقط هو المبرر للرد؟ حسب رأيي المتواضع، يجب علينا الرد.

وفي ذات السياق قالت الصحفية الاسرائيلية نوريت يوحانان من قناة كان العبرية   "امتنعت المنظمات بما في ذلك حمـاس خلال السنوات الأخيرة عن تبني المسؤولية عن العمليات في الضفة خشية أن يؤدي ذلك إلى كشف بنيتهم التحتية، لكن هذه المرة أعلنوا ربما بهدف مواصلة إشعال المنطقة حتى بعد شهر رمضان

وأشار حيزي سيمانتوف من القناة 13 العبرية الى  أن تبني حماس المسؤولية عن عملية أرئيل هو تصعيد وتغيير في الاتجاه نحو تشجيع العمليات في الضفة

وأضاف " في "إسرائيل" سيتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيوجهون ضربة للجناح العسكري في غزة أم سيمتنعون ويحافظوا على سياسية الرد على إطلاق الصواريخ فقط.

#اسرائيل #كتائب القسام #عملية أرئيل #عملية سلفيت

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