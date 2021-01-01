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لأول مرة في تاريخه.. الأزهر يعين سيدة في منصب كان مقتصرا على الرجال

الجمعة 29 أبريل 2022 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة في تاريخه.. الأزهر يعين سيدة في منصب كان مقتصرا على الرجال



القاهرة/سما/

في خطوة هي الأولى في تاريخه، يعتزم الأزهر في مصر تعيين سيدة في منصب رئيس منطقة أزهرية في إحدى محافظات الوجه البحري، وهو منصب كان مقتصرا على الرجال فقط.

ونقل موقع "مصراوي" عن وكيل الأزهر، محمد الضويني، أنه سيتم الإعلان عن تلك الخطوة في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة منصب رئيس إدارة مركزية للمنطقة الأزهرية" وقال إنها "من الممكن أن تنوب عن فضيلة الإمام الأكبر في الاحتفالات".

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وفي الحوار الذي نشر موقع "مصراوي" مقتطفات منه، على أن ينشره لاحقا، نوّه الضويني إلى أن "منصب رئيس المنطقة الأزهرية كان مقتصرا على الرجال فقط"، وقال إن "فضيلة الإمام الأكبر يعد داعما للدفع بالكفاءات النسائية في الأماكن القيادية التي تسمح ذلك".

وأضاف وكيل الأزهر، أن هناك جامعة الأزهر تضم 24 عميدة، و35 وكيلة في كليات القاهرة والأقاليم.

#الازهر الشريف

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