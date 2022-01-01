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"إسرائيل" تدعو رعاياها في جمهورية ترانسنيستريا إلى المغادرة فورا

الجمعة 29 أبريل 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تدعو رعاياها في جمهورية ترانسنيستريا إلى المغادرة فورا



القدس المحتلة/سما/

دعت إسرائيل، اليوم الجمعة، رعاياها في منطقة ترانسنيستريا (بريدنيستروفيا) في شرق مولدوفا إلى "المغادرة في أسرع وقت ممكن، في ظل التدهور الأمني هناك".


وحثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، المواطنين الإسرائيليين الموجودين في تلك المنطقة إلى مغادرتها في  أسرع وقت ممكن، كما دعت كل من يخطط منهم للسفر إلى هناك إلى إلغاء رحلته.

وكان سفير إسرائيل في مولدوفا، جويل ليون، قد أشار في وقت سابق إلى أنه "على ضوء الأحداث الأخيرة في تلك المنطقة (ترانسنيستريا)، أود أن أعرب عن قلقنا بشأن الوضع في هذه المنطقة.. وفي إسرائيل يدعون إلى تهدئة المنطقة".

وأضاف: "بين إسرائيل ومولدوفا تضامن كامل في هذا الوضع الصعب".

#اسرائيل

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