خبراء: 4 مشروبات تساعدك على نوم أفضل ليلاً

وكالات / سما /

يحتاج البالغون إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم ليلًا، وفقًا لمايو كلينك. وتم ربط الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة بشكل منتظم بمشاكل مثل زيادة الوزن ووجود مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب، وغيرها من الأمراض. لذا، يعد التركيز على حسن اختيار ما يتم تناوله من مشروبات قبل النوم من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تمنح نومًا أفضل ليلاً.

تضمن تقرير نشره موقع Eat This Not That معلومات تم جمعها من بعض خبراء التغذية ما يلي:

1. الحليب

يمكن أن يساعد شرب الحليب ليلاً على الاسترخاء قبل النوم. ويمكن أن يتم شربه بعدة طرق منها أن يكون على شكل حليب دافئ أو كاكاو بالحليب ساخن أو دافئ أو حتى حليب بالكركم.

يقول اختصاصي التغذية توبي أميدور: "يساعد الحليب على الاسترخاء والتخلص من التوتر. وعلى الرغم من أنه "لا يوجد دليل علمي، ولكن يكفي أن في نهاية الأمر أنه مشروب مليء بالعناصر الغذائية قبل النوم ويمكن أن يساعد البعض على النوم بشكل أفضل".

وتقول آمي غودسون، خبير تغذية، إن "الحليب هو بروتين عالي الجودة، مما يعني أنه مصدر ممتاز للأحماض الأمينية الأساسية، علاوة على أن الكازين، وهو المكون الأساسي للبروتين الموجود في الحليب (حوالي 80٪ من بروتين الحليب)، هو بروتين بطيء الهضم وثبت أنه يعزز الشبع مما يقلل مسببات الأرق".

يساعد شرب الحليب أيضًا في تخفيف اضطرابات النوم، لأنه يحتوي على التربتوفان، وهو مقدمة لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم.

2. شاي البابونج

إن البابونج هو عشب يأتي من الأزهار التي تشبه الأقحوان لعائلة نبات Asteraceae وقد تم استهلاكه لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات مثل خفض نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب وعلاج أعراض البرد والمساعدة في علاج الأرق.

تقول غودسون: "لقد تم الترويج لمستخلص البابونج لآثاره المهدئة على مر العصور. كما أن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن شاي البابونج ربما يكون مفيدًا في تحسين نوعية النوم وتقليل الأعراض الجسدية لقصور النوم. وأن هناك أيضًا بعض الأمل في أن مستخلص البابونج يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للأرق".

3. عصير كرز

يتميز عصير الكرز بالكثير من الفوائد الصحية، مثل تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين الأداء الرياضي. إن عصير الكرز يشبه الحليب من حيث إنه يحتوي على كميات عالية من الميلاتونين يسمى السلائف التربتوفان، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.

تقول غودسون: "أظهرت الدراسات أن تناول عصير الكرز، وخاصة من الكرز الحامض، يمكن أن يزيد من إنتاج الجسم الطبيعي للميلاتونين". وتضيف قائلة: "أظهرت الأبحاث المتعلقة بعصير الكرز والنوم تحسنًا في جودة النوم وانخفاض عدد مرات الاستيقاظ ليلا وزيادة في إجمالي وقت النوم".

4. شاي اللافندر

كان يستخدم اللافندر كشكل من أشكال العلاج بالروائح، ويُعتقد على نطاق واسع أنه يُحدث تأثيرات منومة، ويعمل كمثبت للحالة المزاجية ويعزز المشاعر الإيجابية للأمهات تجاه أطفالهن. يمكن أن يساعد شاي اللافندر أيضًا على تهدئة من يشربه ويتم صنعه عن طريق تخمير البراعم الأرجوانية لنبتة Lavandula angustifolia بالماء الساخن.